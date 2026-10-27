Chile mejoró su posición en el ranking internacional que mide las condiciones para desarrollar el turismo y se consolidó como el segundo país mejor evaluado de América Latina. El resultado del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 refleja avances en un escenario global donde la infraestructura, la conectividad y la sostenibilidad son factores cada vez más relevantes para la competitividad de los destinos.

El estudio, elaborado por el Foro Económico Mundial en colaboración con Zurich Insurance Group, evaluó a 110 economías según su capacidad para impulsar una industria turística sostenible y resiliente. Chile alcanzó el puesto 35, con una puntuación de 4,39 sobre 7, lo que representa un incremento de 2,9% frente a la medición de 2024.

Qué mide el índice global de turismo

A diferencia de otros indicadores turísticos, el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo no mide cuántos visitantes recibe un país ni cuánto dinero gastan. Su objetivo es evaluar las condiciones que permiten desarrollar la actividad a largo plazo.

Entre los factores considerados están la infraestructura y los servicios, la conectividad, las políticas públicas, el capital humano, los recursos naturales y culturales, la digitalización y la sostenibilidad.

En la clasificación regional, Chile se ubicó detrás de Brasil y obtuvo una mejora superior al avance promedio de América. Mientras el puntaje nacional aumentó 2,9% respecto de 2024, el continente registró un incremento promedio de 1,6%.

El informe identifica avances regionales en recursos culturales, servicios e infraestructura turística y conectividad aérea. Sin embargo, también advierte que el aumento de los costos está limitando parte de esos progresos.

Japón, Estados Unidos y España lideran el ranking

La edición 2026 muestra una mejora generalizada de las condiciones para el desarrollo turístico. De las 110 economías evaluadas, el 92% aumentó su puntuación entre 2024 y 2026, mientras que el promedio mundial creció 2,1%, el mayor ritmo de avance registrado desde 2019.

Japón encabezó la clasificación, seguido por Estados Unidos y España. Los resultados se conocen en un contexto de expansión del turismo internacional y de mayores exigencias para que los destinos puedan responder al crecimiento de la demanda.

Según los antecedentes del informe, durante 2025 se registraron 1.500 millones de viajes internacionales y la contribución del turismo a la economía mundial se estimó en US$11,6 billones.

El desafío, de acuerdo con el análisis, ya no consiste únicamente en recuperar la demanda, sino también en gestionar su crecimiento y fortalecer la capacidad de respuesta de los destinos ante posibles interrupciones.

Los costos y la falta de trabajadores presionan al sector

Entre los principales obstáculos identificados por el estudio está el encarecimiento de los viajes. Los precios asociados al turismo aumentaron por encima de la inflación en numerosos mercados y el 75% de las economías analizadas perdió competitividad en materia de precios. A esta presión se suma que la inversión no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento de la demanda desde 2022. El reporte también advierte sobre una eventual brecha de 43 millones de trabajadores en el sector hacia 2035.

Estos factores plantean desafíos para los países que buscan consolidar su posición como destinos turísticos. La competitividad depende no solo de los atractivos disponibles, sino también de la capacidad de mantener los servicios, responder a contingencias y ofrecer experiencias que justifiquen el costo del viaje.

En ese contexto, la CEO de Negocios y Operaciones Globales de Zurich Insurance Group, Cara Morton, destacó la importancia de la preparación ante situaciones imprevistas.

“Los mejores destinos siguen siendo aquellos que tienen más que ofrecer. Pero hoy también importa su capacidad para absorber los impactos y seguir funcionando cuando se suspenden vuelos, se produce una ola de calor o fallan los sistemas de los que dependen las personas. Lo vemos en toda la industria: los destinos que se preparan para enfrentar interrupciones se recuperan más rápido y mantienen la confianza de los viajeros. Esto no es solo una buena gestión de riesgos, sino también una forma de seguir siendo competitivos”, señaló.

Los desafíos para el turismo

El informe plantea cinco prioridades para la siguiente etapa de desarrollo de la industria turística. Una de ellas es diversificar los mercados y las temporadas para evitar la concentración de visitantes en determinados lugares o períodos del año.

También propone proteger la conectividad y la continuidad operacional frente a interrupciones, competir a partir del valor y la calidad de la experiencia en lugar de depender exclusivamente de los precios y asegurar que la actividad genere beneficios visibles para las comunidades locales.

La quinta prioridad apunta al fortalecimiento del capital humano, mediante la formación, la retención de trabajadores y las mejoras en productividad.

Para Chile, el avance en el índice representa una mejora en su evaluación de las condiciones para desarrollar el turismo. Sin embargo, el estudio también muestra que mantener la competitividad exige abordar desafíos vinculados con la infraestructura, los costos, la capacidad laboral y la sostenibilidad de los destinos.

La evolución de estos factores será relevante para que el crecimiento de la actividad turística pueda sostenerse y generar beneficios tanto para quienes visitan el país como para las comunidades que reciben a los viajeros.