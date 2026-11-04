Cuatro cruceros impulsarán el movimiento turístico en Valparaíso durante noviembre

Valparaíso recibirá una nueva llegada de turistas internacionales durante la primera semana de noviembre. Entre el lunes 2 y el jueves 5, cuatro cruceros arribarán al puerto con cerca de mil visitantes esperados, en jornadas que requerirán coordinación entre terminales, autoridades marítimas, servicios fiscalizadores y operadores turísticos.

La actividad comenzó el lunes 2 de noviembre con la llegada de Le Lyrial, perteneciente a la compañía Compagnie du Ponant, que atracó a las 16:00 horas en el sitio 4-5 del Terminal Pacífico Sur (TPS). La embarcación tiene previsto zarpar este martes 3 a las 18:00 horas.

La programación continuó este martes con el arribo de Silver Cloud, a las 06:00 horas, nave que permanecerá en el puerto hasta las 20:00 horas del miércoles 4. Durante esa misma jornada está contemplada la llegada de Le Austral, también a las 06:00 horas.

El calendario finalizará el jueves 5 de noviembre con la recalada de Scenic Eclipse, programada para las 12:00 horas.

De esta manera, las cuatro embarcaciones llegarán en días consecutivos y algunas coincidirán durante su estadía en el puerto. Según la planificación naviera, Le Lyrial y Silver Cloud contemplan al menos una noche de permanencia en Valparaíso.

El gerente general (s) de Puerto Valparaíso, Guillermo Crovari, explicó que “con recaladas en días consecutivos y jornadas con más de una nave de pasajeros en puerto, hemos puesto especial atención en mantener una comunicación permanente con los distintos actores marítimos y terrestres, tanto del mundo público como privado. Esa coordinación previa permite que los controles y la seguridad de pasajeros y tripulantes se desarrollen de manera ordenada, y que los visitantes puedan llegar a la ciudad y recorrerla en buenas condiciones”.

Temporada de cruceros 2026-2027 contempla 31 recaladas

La llegada de estas embarcaciones se enmarca en la temporada de cruceros 2026-2027, que contempla 31 naves de pasajeros en Valparaíso, según informó la alcaldesa de la ciudad, Camila Nieto.

La jefa comunal destacó el impacto que puede tener esta actividad en el movimiento económico local, particularmente en sectores como el comercio, la gastronomía y los servicios turísticos.

“Es una muy buena noticia para Valparaíso seguir recibiendo cruceros y visitantes de distintas partes del mundo. Esta temporada 2026-2027 contempla la llegada de 31 naves de pasajeros, algunas de ellas por primera vez a nuestro puerto, lo que representa una importante oportunidad para dinamizar el turismo, fortalecer el comercio y generar movimiento económico en nuestra ciudad”, afirmó.

Nieto agregó que la doble recalada prevista para esta semana permitirá recibir a visitantes de distintos destinos y sostuvo que el municipio busca que los beneficios de la actividad alcancen a emprendedores, comerciantes y trabajadores vinculados al turismo.

En tanto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, indicó que “las policías están informadas de esta gran afluencia de cruceros que vamos a tener y, por tanto, nosotros esperamos que los turistas que van a llegar a nuestra región, en particular a la ciudad de Valparaíso, puedan precisamente recorrer Valparaíso, conocer sus bondades, conocer el sitio del patrimonio, conocer la oferta turística, patrimonial, material e inmaterial, recorrer también las playas, el litoral y que lo puedan pasar bien”, expresó.

Por su parte, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Mella, planteó que el movimiento de pasajeros también representa una oportunidad para ampliar los recorridos turísticos hacia otras comunas.

“Las cuatro recaladas de cruceros que tendremos esta semana en el puerto de Valparaíso son una oportunidad para el turismo de toda la región. Queremos que quienes llegan por mar conozcan nuestros cerros, disfruten de la gastronomía de la costa y también descubran los valles del interior. Mientras más comunas formen parte de los recorridos, más guías, artesanos y pequeños negocios podrán beneficiarse de la temporada. Así, la llegada de cruceros puede generar más ventas para nuestras pymes y más trabajo para las familias que viven del turismo”, sostuvo.

Transporte y medidas de seguridad para recibir a los pasajeros

La llegada de las cuatro embarcaciones también contempla un despliegue de seguridad y fiscalización para facilitar el desembarque y desplazamiento de pasajeros y tripulantes.

Entre las medidas previstas se encuentran equipos de rayos X para el control de quienes desembarquen y embarquen, además de un dispositivo especial para revisar el equipaje. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Aduanas comprometieron personal en turnos de mañana, tarde y noche, mientras que los equipos del terminal estarán a cargo de los controles de acceso y embarque.

Asimismo, el terminal permanecerá operativo durante toda la noche. Para los traslados se habilitarán buses durante el día y en horario nocturno, además de una van destinada a personas con movilidad reducida y vehículos para transportar el equipaje de pasajeros y tripulantes.

Desde Terminal Pacífico Sur, su gerente general, Cristian Rodríguez, destacó el inicio de la temporada de pasajeros y adelantó algunas de las novedades previstas para los próximos meses.

Entre ellas mencionó la llegada del crucero Queen Anne, que visitará por primera vez Valparaíso en un viaje transatlántico durante febrero de 2027, y de la nave Amadea, también en su primera visita al puerto y conocida por ser escenario de una serie televisiva alemana.

En paralelo, el gerente general de Terminal Portuario Valparaíso (TPV), Felipe Murúa, destacó la coordinación entre las distintas entidades portuarias para compatibilizar la recepción de turistas con las operaciones de carga.

“Recibir varios cruceros en Valparaíso -en una misma semana- es una oportunidad para que más visitantes conozcan la ciudad y para impulsar la actividad del comercio, la gastronomía y los servicios turísticos locales. En TPV estamos preparados para atender estas recaladas con seguridad y eficiencia, gracias al compromiso de nuestros equipos, la flexibilidad operativa del terminal y la coordinación con las distintas entidades de la comunidad portuaria”, señaló.

Museos y atractivos patrimoniales entre los destinos de los cruceristas

La actividad de los cruceros también representa una oportunidad para espacios culturales y patrimoniales de Valparaíso, que reciben parte de los visitantes que llegan a la ciudad mediante excursiones organizadas.

Uno de ellos es el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, ubicado en el Palacio Baburizza. Su director, Rafael Torres, destacó el movimiento de público que generó la temporada anterior y la relación que han desarrollado con los operadores turísticos.

“En el museo de bellas artes de Valparaíso, estamos muy esperanzados en esta temporada de cruceros por cuanto en la temporada anterior tuvimos muchos visitantes que venían luego de recalar en la ciudad. El museo es un destino interesante para los turistas de crucero. Trabajamos junto a los tours operadores y la verdad es que nos ayuda mucho en la generación de audiencias y la difusión internacional del museo”, comentó.

La temporada de cruceros en la región comenzó el pasado 17 de octubre y se extenderá hasta el 15 de abril de 2027. Durante ese período, la actividad portuaria busca movilizar a visitantes internacionales y generar movimiento en distintos sectores vinculados al turismo, desde el transporte y la gastronomía hasta el comercio y la oferta cultural de Valparaíso.