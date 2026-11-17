En Chile medimos el turismo por cómo nos fue en verano. Si febrero viene bueno, el año se da por salvado. Pero esa mirada esconde un problema mayor, ya que tenemos una industria que se calcula para dos meses y paga sus costos durante doce.

La Araucanía es un ejemplo de ello. Si revisamos las cifras del INE, en febrero de 2026 la ocupación hotelera de la región llegó a 47,7%. En mayo había caído a la mitad: 23,8%. En las semanas más fuertes del verano, la zona de Pucón, Villarrica y Curarrehue superó el 86%. Pocos meses después, la mayoría de esas habitaciones estaban vacías.

Sin embargo, el problema no es solo de los hoteles. Cuando baja la demanda, los arriendos, los sueldos y la mantención se siguen pagando igual. Por eso hay restaurantes que cierran en mayo, guías que buscan otro trabajo en invierno y empleos que duran lo mismo que el verano. Y esto importa hoy más que nunca. Con un desempleo nacional de 9,8%, que según el INE acumula siete alzas consecutivas en doce meses, el turismo, que da trabajo a más de 700 mil personas en Chile, puede ser parte de la solución si logramos que esos empleos duren todo el año y no solo el verano.

Este año, además, el escenario se complicó. La llegada de turistas argentinos cayó 43,2% en el segundo trimestre, según la Subsecretaría de Turismo. Fue un golpe directo para el sur, y hoy son los turistas chilenos los que sostienen la actividad.

Aquí hay un dato que debería llamarnos la atención. Según Sernatur, el 57,6% de los viajes que hacen los chilenos dentro del país ocurre fuera del verano. O sea, los visitantes existen. Lo que falta es una oferta pensada para ellos.

Pucón es un buen ejemplo porque está entre los destinos más dependientes de la temporada alta que mide Sernatur, muy por sobre lugares como Puerto Varas. Pero el mismo estudio muestra que, cuando hay programas que incentivan los viajes en otros meses, esa dependencia baja. Con incentivos concretos, las cosas cambian.

Lo positivo, es que ya estamos dando pasos en esa dirección. El municipio quiere atraer más congresos y eventos deportivos, y la Cámara de Turismo pide mejorar el camino al centro de ski para tener una temporada de invierno real. Son medidas necesarias pero hay una parte que depende solo de los privados, como complementarnos, para que una visita a Pucón en mayo tenga tantos panoramas como una en febrero.

Hay que tener claro que un turista no elige un hotel, elige un destino. Con esa idea, este año desde el Hotel Costanera Pucón formamos una red con quince emprendimientos locales con operadores de rafting y kayak, guías de montaña, restaurantes, un gimnasio, transfer y parques de aventura. Todos ofrecen beneficios a quienes visitan la comuna. El objetivo es que una escapada en noviembre o en mayo sea conveniente para una familia, y que ese visitante gaste también en el resto de Pucón.

Sabemos que esto no basta porque para superar la estacionalidad se requiere infraestructura, conectividad, eventos durante todo el año y promoción con anticipación. Pero los destinos que logren coordinar a sus propios actores estarán mejor preparados que los que esperan soluciones desde afuera. La temporada baja no depende solo del clima sino que de lo que decidimos ofrecer.