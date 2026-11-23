La actividad turística ligada a la producción de pisco comienza a diversificar sus destinos en la Región de Coquimbo. El Valle del Limarí busca consolidar su oferta de experiencias en torno a las destilerías, la gastronomía y el patrimonio local, mientras el Valle del Elqui enfrenta las consecuencias de los daños en conectividad y las lluvias de agosto.

El Limarí busca consolidar su oferta de turismo pisquero

Las destilerías de la provincia del Limarí buscan posicionarse como una alternativa para quienes quieren conocer el proceso de elaboración del pisco y recorrer los paisajes de la precordillera de la Región de Coquimbo. En sectores cercanos a Ovalle, particularmente en Monte Patria, distintas pisqueras mantienen sus instalaciones habilitadas para recibir visitantes durante el cierre de año y los meses de verano.

El escenario se da en un contexto complejo para la industria pisquera nacional, que enfrenta una contracción en el consumo de alcoholes y las consecuencias de las intensas precipitaciones registradas en agosto. Según antecedentes del sector, el Valle del Elqui ha experimentado dificultades en la llegada de turistas, asociadas a daños en la conectividad y a la preocupación de viajeros por las contingencias climáticas.

En ese contexto, el Limarí busca fortalecer su presencia dentro de los circuitos de turismo ligados a la producción de destilados, con una oferta que combina visitas a las plantas, degustaciones y experiencias vinculadas al territorio.

Jaime Camposano, socio y maestro destilador de Pisquera Tulahuén, sostiene que el turismo representa una oportunidad para ampliar las actividades de las pisqueras locales y proyecta recibir más de 3.000 visitantes durante este año.

“Vemos en el turismo una línea de negocios complementaria, pero que puede ser muy significativa para las pisqueras de la zona”, comenta Camposano.

El productor también apunta al margen de crecimiento que podría alcanzar el circuito de Pisqueras Ancestrales del Valle del Limarí, al compararlo con la afluencia que reciben otros establecimientos del Valle del Elqui.

“Si lo comparamos con las 30 mil personas que reciben algunas pisqueras del Valle del Elqui, vemos que el potencial de crecimiento del circuito de Pisqueras Ancestrales del Valle del Limarí es enorme”, destaca.

Visitas guiadas y venta directa

Más allá del interés turístico, la apertura de las pisqueras al público también se ha convertido en una vía para diversificar sus ingresos y acercar sus productos a los consumidores sin intermediarios.

En Pisco Chañaral de Carén, ubicada en la zona de Rapel, sus instalaciones reciben visitantes de lunes a sábado con tours guiados, degustaciones y venta de productos. Julio Taborga, líder de la firma familiar, explica que esta actividad tiene un impacto directo en la comercialización de sus destilados.

“Actualmente, las visitas a nuestras instalaciones implican parte importante de las ventas anuales de nuestras marcas. Además, estas generan un mayor margen de utilidades, ya que no hay intermediarios en la cadena de valor”, afirma Taborga.

La empresa lleva más de dos décadas desarrollando turismo enológico en el mismo lugar donde produce sus destilados, una experiencia que, según el productor, también contribuye a generar vínculos con los visitantes y aportar a la economía de las localidades donde se desarrolla esta actividad.

“El turismo enológico es una muy buena alternativa para generar nuevos ingresos y fidelización de clientes a través de los productos comercializados. Hoy es necesario potenciar estos puntos turísticos para ser una alternativa en la economía local de una comuna”.

Patrimonio, gastronomía y experiencias en torno al pisco

La oferta turística del Limarí también busca ir más allá de las degustaciones y los recorridos por las instalaciones productivas. Los productores apuntan a incorporar elementos gastronómicos, patrimoniales y culturales para ampliar las experiencias disponibles en el territorio.

Camposano plantea que el circuito ha sumado nuevas articulaciones que buscan fortalecer el atractivo del valle y captar a viajeros interesados en propuestas menos concurridas.

“A la oferta de las destilerías ancestrales se suman nuevas articulaciones gastronómicas y patrimoniales que buscan emular el desarrollo alcanzado por las grandes viñas del país. La propuesta del Valle de Limarí busca atraer al perfil del enoturista o enogastrónomo que busca más tranquilidad y destinos con menor intervención humana”, destaca.

Esta mirada también es compartida por Lucía González Juliá, gerente comercial y dueña de Pisquera Casa Juliá, quien destaca las características naturales y culturales del territorio como parte de su atractivo turístico.

“En comparación con otros valles más conocidos y concurridos, el Valle del Limarí conserva un carácter más prístino, tranquilo y auténtico, con un patrimonio natural y cultural que merece mayor reconocimiento”.

En el sector de Rapel, la ejecutiva plantea que la historia de la zona puede ser parte de las experiencias que se desarrollen en torno a la producción pisquera, incorporando recorridos patrimoniales y espacios dedicados a su memoria.

“Rapel es un lugar donde confluyen siglos de historia, desde los pueblos originarios y la cultura precolombina hasta la tradición de sus habitantes y colonos. Nuestra pisquera puede ser una puerta de entrada para descubrir esa riqueza, a través de visitas patrimoniales, recorridos por nuestras instalaciones, nuestro futuro museo y experiencias vinculadas al entorno natural”, concluye la ejecutiva.

Así, el desarrollo del turismo pisquero en el Limarí se plantea como una oportunidad para ampliar los circuitos tradicionales de la Región de Coquimbo y conectar la producción local con otras actividades, como la gastronomía y el patrimonio. Su consolidación, sin embargo, dependerá de cómo evolucione la demanda turística y de la capacidad de los distintos actores para sostener y diversificar estas experiencias durante el año.