Festival de coctelería internacional elige al mejor bartender del mundo

Jacob Martin, el bartender canadiense y ex cantante de ópera y clarinetista, ha sido reconocido por las leyendas de la industria y se ha llevado el título como el World Class Global Bartender de este 2023 con una ambiciosa propuesta que destacó entre más de 10.000 bartenders de élite que demostraron sus destrezas en una serie de desafíos durante cuatro días.

Jacob se atrevió a ir un paso más allá con la versatilidad de sabores de Johnnie Walker Black Label en un intenso desafío de cuatro cócteles para cuatro ocasiones distintas, así como la creación de un Ketel One Garnished, un cóctel que no sólo impresionó a los jueces con su creatividad de sabor, sino que dio un impacto positivo en su comunidad local.

Marissa Johnston, global head del evento aseguró que “el nivel de energía es increíble y después de tantos meses de planificación es emocionante ver una ciudad revivir con grandes bebidas y grandes experiencias. Jacob realmente ha llevado esta competición al siguiente nivel, el feedback de los jueces ha sido increíble y sé que llegará muy lejos”.

Al llevarse el título máximo, Jacob manifestó su admiración por los jurados y gratitud sobre la experiencia con sus colegas: “Es un honor increíble ganar World Class. No sólo porque es el punto culminante de la industria, sino también por los gigantes con los que he tenido el privilegio de competir esta semana. El bartending es una comunidad increíble y esta semana me lo ha recordado constantemente”.

Presencia de Chile en World Class 2023

Quien también participó de la competencia representando a Chile fue Franco Muñoz, de Esperancita Cocina y Barra, el cual ganó el certamen a nivel local con una propuesta de cocktails inspirados en temporada de Otoño – Invierno utilizando productos de temporada con identidad nacional.

Para las preparaciones en base al single malt The Singleton, el campeón chileno se basó en la regla de tres: una base de la marca y un aperitivo en base a un cordial de dulce de membrillo llamado Kince, además de un all day drink estilo highball con bajo contenido alcohólico, también con membrillo, pero en una soda fermentada con la fruta fresca.

En Sao Paulo, Franco tuvo buena performance en los cuatro desafíos principales; Make it a Ten, preparando dos cócteles clásicos de gin; One Step Beyond, donde debía preparar, en tiempo récord, cuatro cócteles; The Singleton Disco, reinterpretando la coctelería pensada para la pista de baile en base a este sabroso single malt, y finalmente Classics of The Future, uno de los desafíos más celebrados por los más de mil asistentes a la cita global, donde los bartenders debía reinventar una Margarita y una Paloma incorporando elementos de sustentabilidad e innovación pensando en el año 2042.

En sus más de 12 años, World Class ha apoyado, capacitado e inspirado a más de 400.000 bartenders de más de 60 países World Class. En el país, la competencia se realiza desde 2015 y ha visto a talentos locales como Camilo Solano, Pablo Prufer, Matias Supán y Carla Constanza, entre otros, brillar en los certámenes globales.

Desde su lanzamiento en 2009, Diageo World Class ha desempeñado un papel significativo en la inspiración de una mejor bebida y en la transformación de la cultura del cóctel en todo el mundo, apoyando a más de 450.000 bartenders a través de capacitación y educación.