Celebra el Día de los Enamorados con inolvidables cenas en Santiago este 14 de febrero

Este viernes se celebra el Día de los Enamorados o, más conocido como el Día de San Valentín. Esta fecha está dedicada a pasar un día enfocado en el amor y la amistad.

Es por eso que existen diferentes actividades por hacer en este 14 de febrero. Si te quedaste en Santiago y aún no tienes panorama para celebrar el día del amor, acá te dejamos algunas recomendaciones para disfrutar con tu pareja.

El amor se celebra en Patio Bellavista

Patio Bellavista, centro gastronómico y cultural de Bellavista Providencia, se encuentra preparando para celebrar el Día de los Enamorados con una experiencia única. Este 14 de febrero los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, menús especiales y espectáculos en un ambiente romántico y vibrante.

El amor se sentirá en cada rincón con la presentación del Fiorella Brignardello Trío, quienes transformarán la Plaza Mayor en un gran escenario al aire libre con suaves ritmos del smooth jazz & pop. Además, los 23 restaurantes ofrecerán menús especiales y diferentes opciones de su carta tradicional, junto con música, espectáculos y sorpresas para los enamorados.

Este 14 de febrero, Patio Bellavista se convierte en el lugar perfecto para celebrar el amor. Con dos tótems fotográficos en Plaza Mayor y Plaza Bellavista, los asistentes podrán llevarse un recuerdo de este día especial. Además, sus tiendas de diseño ofrecen regalos únicos.

El centro también ha pensado en la comodidad de sus visitantes, con un Meeting Point en calle Constitución 30 para facilitar el transporte, y estacionamientos subterráneos. Con su variada oferta gastronómica y terrazas, Patio Bellavista es el panorama ideal para disfrutar de San Valentín en Santiago.

Celebra San Valentín con una cena de lujo en Karai, W Santiago

No queda nada para celebrar el Día de los Enamorados y los panoramas en Santiago no se quedan atrás en cuanto innovación, entretención y calidad. El restaurante nikkei Karai by Mitsuharu, ubicado en el vibrante Hotel W Santiago, se está preparando para entregar un panorama imperdible.

En este lugar podrás vivir una experiencia gastronómica exclusiva donde el toque peruano, la increíble técnica japonesa y y los ingredientes chilenos se unen para crear una experiencia de primer nivel.

En esta oportunidad, la cena constará de una experiencia Nikkei de 6 tiempos inspirada en la costa chilena, maridada con los vinos de Viña CasacSilva y coctelería de autor.

Opciones irresistibles para un San Valentín gourmet en Mandarin Oriental

Mandarin Oriental, Santiago ha diseñado tres experiencias gastronómicas exclusivas para celebrar el mes del amor. En sus hermosos jardines y junto a la piscina estilo laguna, los comensales disfrutarán de un entorno idílico y relajante, perfecto para una velada romántica.

La tradicional celebración “El Jardín” en Terraza Atrium ofrece una cena de seis tiempos que resalta lo mejor de la costa y tierra chilena. Con platos como tartar de wagyu con ostras japonesas y sorrentinos de langostinos y caviar, la velada culmina con un entremet de chocolate con duraznos y gel de almendras, acompañado de un maridaje de vinos chilenos.

SENSO presenta una propuesta de cinco tiempos, con langosta, ostiones asados y filete, maridada con una selecta variedad de vinos.

MATSURI, por su parte, fusiona sabores japoneses y chilenos en su menú de cinco tiempos, que incluye gyosa de pato y ceviche. Este 14 de febrero, Mandarin Oriental invita a vivir una experiencia gastronómica inigualable, combinando romance y alta cocina.