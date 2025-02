Descubre estas propuestas exclusivas para celebrar el Día del Amor en Santiago

El 14 de febrero es una fecha en la que el romance y el amor se convierten en protagonistas, y uno de los gestos más importantes es cómo planear una maravillosa sorpresa para sorprender a esa persona especial.

Si tu y tu pareja, o con la persona con quien desees celebrar el día del amor, son amantes de la gastronomía en todas sus formas, hay planes especiales en hoteles y restaurantes se presentan como el escenario ideal para aquellos que buscan disfrutar de esta fecha tan especial.

The Ritz-Carlton, Santiago

Si buscas una cena única para San Valentín, The Ritz-Carlton, Santiago tiene la propuesta perfecta. En su restaurante Estró, podrás disfrutar de una exclusiva cena de cinco tiempos con maridaje inspirada en el desierto de Atacama, reconocido como el Mejor Destino Romántico en Sudamérica por los World Travel Awards 2024. Además, la experiencia incluye un maridaje especial y un cóctel de bienvenida. Todo esto por $140.000 por persona.

Courtyard by Marriott Santiago

Por otro lado, Courtyard Santiago Las Condes propone una experiencia más fresca y creativa con su cena «Amar«. Inspirada en los sabores del mar, esta propuesta culinaria de cinco tiempos sorprende por su originalidad y el balance perfecto entre tradición y modernidad. La frescura de los ingredientes se combina con un ambiente relajado, amenizado por música en vivo a cargo de violines.

Esta es una opción ideal para quienes buscan celebrar el amor en un entorno descontracturado, sin perder el toque especial de una cena cuidadosamente diseñada.

Renaissance Santiago Hotel

Renaissance Santiago Hotel apagará las luces de Catae Restaurante para iluminarlo con más de 1000 velas y violín en vivo… para ponerse a tono “at hello*”.

Tomás Navarro, chef ejecutivo del hotel seleccionó un menú de 4 tiempos, incluyendo ostras, gel afrodisíaco, trufas y chocolate entre otros ingredientes especialmente pensados en San Valentín, ningún detalle ha dejado al azar.

Sobre los vinos que acompañarán cada tiempo, son de Viña Undurraga, entre su espumante Titillum método tradicional y su línea Terroir Hunter, una cepa distinta para cada tiempo.

Para quienes deseen extender el romance, tendrán la opción de reservar una noche de estadía en habitación Standard, con espumante y chocolates de bienvenida y un reponedor desayuno buffet para la mañana del sábado. Como huéspedes, podrán hacer uso de Elential Spa (sauna seco, húmedo, Jacuzzi y cama de piedras de calientes) y disfrutar de la piscina climatizada del hotel (28 maravillosos grados C)

Sheraton Santiago

Love is in the air… y tu cita perfecta también. Este 14 de febrero, déjate envolver por la magia de Parque Bohío en Sheraton Santiago, donde una cena buffet al aire libre te espera para celebrar el amor bajo las estrellas. Disfruta de una noche única en un entorno rodeado de naturaleza, con música en vivo que hará de cada momento una experiencia inolvidable. Una ocasión pensada para compartir, celebrar y enamorarse aún más. El valor es de $150.000 por persona.

NH Collection Plaza Santiago

En esta ocasión, NH Collection Plaza Santiago invita a todas las parejas que buscan una celebración especial y romántica para el Día de los Enamorados, ofreciendo una experiencia culinaria única a cargo de su chef ejecutivo, Alejandro Paz.

Este viaje gastronómico de tres tiempos fusiona los sabores auténticos de Chile con toques internacionales, donde cada comensal podrá deleitarse además con una copa de espumante, un aperitivo y una copa de vino. Esto incluye camarones ecuatorianos, ostras, filete de res, pulpo y filete de ternera, además de postre.

La ubicación estratégica del hotel brinda a los huéspedes la posibilidad de disfrutar de lo mejor que Santiago tiene para ofrecer. El precio de la cena es de $95.000 IVA incluido para dos personas y promete ser una velada inolvidable.

Four Points by Sheraton Santiago

Este San Valentín, vive una noche única con temática “Love under the stars” en Four Points by Sheraton Santiago. Comienza con una cena de cuatro tiempos cuidadosamente diseñada para la ocasión, acompañada de música en vivo que hará aún más especial el momento.

Luego, la celebración continúa en el Sunset Lounge en el Espacio Holley, donde la pista de baile y un DJ en vivo te invitarán a moverte al ritmo de la noche. Además, podrás disfrutar de una barra con una selección de cócteles y bebestibles para seguir brindando bajo las estrellas. Es una experiencia pensada para el amor, la música y la diversión. El valor es de $179.900 por pareja.

W Santiago

Para los que buscan una noche romántica única, el restaurante NoSo de W Santiago presenta este San Valentín “Midnight in Paris”, una cena especial de 5 tiempos acompañada de los mejores vinos de Viña Casa Silva y música en vivo. Esta experiencia exclusiva se llevará a cabo el viernes 14 de febrero en el piso 4 del hotel, comenzando a las 20:00 hrs. El valor es de $149.000 por persona.

Por otro lado, para los amantes de la gastronomía nikkei, el restaurante Karai by Mitsuharu, galardonado en el 50 Best, ofrecerá una apasionante cena de 6 tiempos, donde disfrutarás de selectos productos endémicos de Chile, maridados con los mejores vinos de Viña Casa Silva y coctelería de autor. El horario es desde las 20:00 hrs y tiene un valor de $169.000 por persona.

Por último, el rooftop Bar Red2One, ubicado en la azotea de W Santiago, ofrece una opción especial para disfrutar de una noche inolvidable con una vista panorámica inigualable de la ciudad. A partir de las 19:00 hrs podrás disfrutar de una botella de espumante Titilium, acompañada de una tabla del mar o tabla de la tierra, más una trilogía de postres mientras contemplas el atardecer en la capital. El precio por pareja es de $149.000.

Mandarin Oriental

Mandarin Oriental Santiago ha diseñado tres experiencias gastronómicas exclusivas para celebrar el amor. La tradicional celebración “El Jardín” en Terraza Atrium ofrece una cena de seis tiempos que resalta lo mejor de la costa y tierra chilena. Con platos como tartar de wagyu con ostras japonesas y sorrentinos de langostinos y caviar, la velada culmina con un entremet de chocolate con duraznos y gel de almendras, acompañado de un maridaje de vinos chilenos.

Ssenso presenta una propuesta de cinco tiempos, con langosta, ostiones asados y filete, maridada con una selecta variedad de vinos. Matsuri, por su parte, fusiona sabores japoneses y chilenos en su menú de cinco tiempos, que incluye gyosa de pato y ceviche.

Ya sea a través de cenas románticas, música en vivo o experiencias al aire libre, cada uno de estos hoteles ha creado el escenario perfecto para hacer de esta fecha algo realmente especial. Disfruta de una celebración inolvidable, rodeado de los mejores sabores, sonidos y momentos que harán de este San Valentín una experiencia que recordarás siempre.