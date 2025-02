Guía internacional recomienda los mejores lugares para disfrutar de la gastronomía y coctelería

Lo escena culinaria, nocturna y hotelera sigue cautivando a miles de turistas y foodies que viajan a destinos soñados o descubren nuevos y atractivos lugares con experiencia inolvidables. Así es como nacen plataformas como 50 Best Discovery, creada por los organizadores de The World’s 50 Best Restaurants, que no es un ranking en sí, sino una guía de restaurantes, bares y hoteles recomendados por los expertos que votan en las diversas categorías de los 50 mejores.

Los lugares que aparecen han recibido los votos de los expertos de las ocho clasificaciones anuales de 50 Best, pero incluye lugares que no necesariamente están en los rankings principales. Por eso es una buena referencia para encontrar opciones de alta calidad en distintas ciudades, una suerte de directorio de una gama más diversa de restaurantes y bares recomendados por expertos en todo el mundo, que ofrecen de todo, desde talentos emergentes y favoritos locales hasta establecimientos de alta cocina y bebidas.

Para calificar en 50 Best Discovery, un restaurante o bar necesita recibir un número significativo de votos en la ronda de expertos internacionales de la industria de restaurantes y bares, escritores y críticos, aficionados, chefs, propietarios de locales y camareros, entre otros, además de viajeros de lujo experimentados.

Las recomendados en Santiago

Además de las recientes incorporaciones, la plataforma además se puede buscar por ciudad, Recientemente, la escena gastronómica capitalina ha sido reconocida en estos prestigiosos rankings internacionales, con siete restaurantes de Santiago que fueron destacados entre los 100 mejores de Latinoamérica, incluyendo dos nuevas incorporaciones: Casa Las Cujas (puesto 72) y Karai by Mitsuharu (puesto 98).

Estos reconocimientos se suman a algunos “descubrimientos” como Buriana, Fukasaware o Mestizo, entre otros restaurantes, y a locales como Bar La Providencia, Prima Bar o Sarita Colonia, que reflejan el crecimiento y la diversidad de la gastronomía chilena y los bares en el panorama internacional.

Nuevas incorporaciones en Latinoamérica

Las últimas incorporaciones incluyen lugares de más de 260 ciudades y pueblos en más de 80 destinos en todo el mundo.

Con 500 nuevos lugares a su plataforma 50 Best Discovery, destaca una amplia gama, con más de 240 restaurantes, 100 bares y 170 hoteles en más de 260 ciudades y pueblos de todo el mundo.

Con esta última actualización, la plataforma ahora cuenta con más de 3700 establecimientos hoteleros de todo el mundo, consolidándose como una guía digital altamente seleccionada para viajeros, comensales y amantes de los cócteles exigentes.

De los últimos lugares que se agregaron a 50 Best Discovery, los lugares más destacados en América Latina incluyen: