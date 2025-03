Sabor e innovación: Ñam Innova impulsa el cambio en la alimentación

El Parque Padre Hurtado será el epicentro de la fiesta culinaria los días 28, 29 y 30 de marzo. En su versión número 12, la organización del Festival Ñam invita al público a disfrutar con “Eñamórate”, en tres días repletos de actividades para disfrutar, celebrar y aprender de encuentros en torno al buen comer y beber.

La fiesta gastronómica tendrá una serie de contenidos y propuestas, como el tradicional Resto Ñam con importantes restaurantes y preparaciones para todos los gustos, Ñam Bar que contará con la presencia de los más importantes bares de Santiago, Ñam Mercado con más de 100 stands de productores de todo Chile, Caleta Ñam que en esta edición tendrá 16 stands representantes de la pesca artesanal, Ñam Innova con ponencias sobre la innovación en el sector de la gastronomía y Ñamcito con talleres para niñas y niños.

Ñam Innova: un espacio para transformar la gastronomía

La innovación es un área que destacará en la fiesta culinaria. Ñam Innova reunirá a expertos nacionales e internacionales en ponencias y paneles que explorarán temas como la seguridad alimentaria, sostenibilidad, impacto social y la transformación tecnológica en el sector gastronómico.

Entre los expertos nacionales está Carlos Meza, especialista en producción orgánica y biotecnología, compartirá su experiencia en el desarrollo de productos biológicos que eliminan la necesidad de químicos en la agricultura. Meza ha sido pionero en la exportación de productos orgánicos y en la implementación de técnicas de agricultura regenerativa para mejorar la salud del suelo y de los cultivos. Logrando de esta manera establecer la primera área modelo a nivel mundial con producción comercial de frutas y hortalizas de exportación sin la utilización de insumos agrícolas provenientes o derivados del petróleo.

Por su parte, Pamela Meneses, ingeniera en prevención de riesgos y subdirectora de la ONG Pesca Sustentable Futuro Azul, abordará la urgencia de diversificar el consumo de productos del mar en Chile. Actualmente, el 70% del consumo se concentra en merluza, reineta y salmón, lo que limita el aprovechamiento sostenible de otros recursos marinos. Su organización trabaja para educar y conectar a los consumidores con una oferta más variada y responsable.

Exponentes de clase mundial

La presencia de figuras internacionales también será parte de la festividad. Entre los más de 15 expertos invitados se encuentra Pablo Rivero, reconocido sommelier y figura imprescindible de la gastronomía argentina. A cargo de los premiados Don Julio y El Preferido. El primero, nombrado el mejor restaurante de Latinoamérica (2024) y el mejor restaurante de carnes del mundo (2024 y 2023). Rivero fue nombrado el Mejor Sommelier del Mundo (2024) y Embajador Especial para el Turismo Gastronómico por la Organización Mundial del Turismo.

Anthony Vásquez, chef de La Mar en Perú, desarrolló su carrera en Lima y luego alcanzó notoriedad en diversos países y ciudades del mundo, incluyendo San Francisco y Buenos Aires. Su maestría en las preparaciones marinas le ha valido diversos reconocimientos, además de liderar La Mar y convertirla en un referente mundial.

También participará Manu Buffara, chef brasileña reconocida por su restaurante Manu, enfocado en ingredientes locales y sustentabilidad. Galardonada con el Premio a la Mejor Chef en los 50 Best, así como diversos reconocimientos por su labor en la gastronomía sustentable. Ha liderado proyectos como Fresh in the Garden y el hotel Suryaa. Es una gran activista que trabaja por la sostenibilidad, liderando proyectos como Alimenta Curitiba.

El futuro de la gastronomía

Uno de los grandes atractivos será un espacio donde se presentarán iniciativas y emprendimientos que están revolucionando la forma en que producimos y consumimos alimentos. Desde proyectos que promueven la alimentación consciente hasta soluciones tecnológicas para la agricultura, este mercado es una ventana al futuro del sector.

Entre las marcas que participarán se encuentra:

Ketofree / Vegasin: Una pyme chilena femenina de inclusión alimentaria y laboral. Crea, elabora y comercializa productos transversales y funcionales a diferentes tipos de alimentación como sin azúcar, sin gluten, veganas, proteicas, sin soya, entre otras. Tiene una línea de productos innovadores denominada Vegasin, orientadas al público vegano.

Machete Carnicería Vegana: La primera carnicería vegana de chile que busca entregar una experiencia de carnicería tradicional, pero sin carne. En ella encontrarás una amplia variedad de productos que van desde el jamón, queso, salchichas, longanizas, churrascos, seitán, tofu, pichanga y mucho más.

Urban Rabbit by AgroUrbana: Con la tecnología de la Agricultura Vertical, cultivan en interior y dentro de la ciudad alimentos más frescos, sin pesticidas y con la menor huella ambiental

Zen Lab: Una start-up de triple impacto dedicada a la producción de superalimentos con alto valor nutricional y funcional que promueven una vida saludable, estimulan la concentración y el alto rendimiento deportivo y cognitivo con innovador modelo de economía colaborativa, desarrollo de productores y transferencia tecnológica para satisfacer demanda de HORECA y mercados crecientes.

Simsim: Una marca que rescata la tradición de la molienda en piedra para crear tahine y mantequillas vegetales de alta calidad. Con ingredientes puros y sin ningún tipo de aditivos.

La Fermentista: Pioneras en la fermentación natural de alimentos, llevando a la mesa de todos los chilenos alimentos fermentados vivos, 100% naturales, ricos en nutrientes, pre y probióticos.

Ñam Innova no será solo un espacio de conversación, sino una plataforma para la acción. Con iniciativas concretas y la participación de referentes en el sector, este espacio busca generar cambios en la industria alimentaria, promoviendo prácticas más sostenibles y conscientes.

La invitación está hecha, del 28 al 30 de marzo, Ñam Innova promete ser el epicentro de la innovación gastronómica, donde se compartirán ideas y soluciones para transformar la manera en que la sociedad se alimenta. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket.