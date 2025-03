Oculto Beergarden: el oasis cervecero y de cocteles que nació entre “Muros y Montañas”

La historia detrás de Oculto Beergarden es tan entretenida como el lugar mismo. Patrik Johansson y Santiago Bullemore, dos amigos aventureros unidos por la pasión por la escalada regresaron de Australia con una idea en mente: un gimnasio con muro para escalar. Y al encontrar el espacio perfecto empezaron a desarrollar bien la idea, aunque ésta cambió cuando llegó el estallido social y luego la pandemia.

Lejos de rendirse, aprovecharon el tiempo e investigaron todo lo que podían hacer en ese espacio y decidieron armar el beergarden contactando a Natalia Urzúa, experta en cervezas quien les guiaría en la transformación del lugar. Y para la comida, hicieron encuestas a sus amigos y conocidos. Así, entre gustos y preferencias, fueron armando cocinas independientes, cada una con su propia identidad, pero todas unidas por el espíritu de “Oculto”

Este lugar se convirtió en un espacio oculto tan visitado que se debe reservar antes de ir. La música funciona muy bien con el lugar, los precios son muy adecuados entre las comidas, coctelería y junto con las 27 opciones de cervezas que ofrecen, con y sin alcohol completan este espacio en algo recomendado.

En la carta de coctelería se pueden ver mezclas de todos los gustos en donde los precios van desde los 6.990 hasta los 9.900. Destaco el Rob in Love que es un cóctel elegante, cremoso en boca, equilibrado en su dulzor, y bien licoroso. Contiene whisky, licor de frambuesa y de durazno y un toque de soda. Su valor es de 9.900 y está dentro de los “Oculto Reserve” junto con el Jungle 23 que es una reversión del Jungle Bird en donde se combina ron con cynar y guayaba, esta mezcla hace que los más fanáticos del amargor del cynar lo pidan y los que no lo conocen puedan aprender a saborearlo. Es contundente y con un dulce entretenido y no empalagoso.

Como este es un beergarden, también probé un cóctel con cerveza, en específico tiene una Cuello Negro Stout que se mezcla con Campari, vermut rosso y whisky, generando una reversión del boulevardier y lo puedes pedir como Luckyvardier a sólo $6.900, tostado, dulce y amargo, un buen descubrimiento.

Uno de los más pedidos es el Majin Mule que contiene gin, gingerbeer, syrup de jengibre y un poco de berries, bien fresco, bien “mule” a $7.200, pero también está su -hermano- Saiyan Mule al mismo precio, pero destaca su sabor a frutilla.

Por último, conocí el Txaaao que tiene un valor de $7.900 y que lo recomiendo a ojos cerrados si eres un fanático de las texturas, dulzores equilibrados, y ese recuerdo a las “malvachoc”. Este cóctel tiene tequila macerado en açaí, syrup de chocolate y jugo de naranja.

Todos estos cócteles los puedes ir probando con las cocinas que tiene Oculto Beergarden como pizzas, sushi nikkei, comida mexicana, smash burgers, opciones veganas, vegetarianas y comidas picantes para que nadie quede sin poder comer algo rico y a buen precio.

Este beergarden se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan un respiro en medio de la ciudad, desde sus cócteles que mezclan lo clásico con lo más atrevido, hasta su comida que le gusta a todo el mundo, ‘Oculto’ te da una experiencia que va más allá de lo típico.