El pan en Chile: un mercado que sigue creciendo

En Chile, el pan no solo es un alimento básico, sino una verdadera tradición que se mantiene viva en la mesa de millones de hogares. Con un consumo anual per cápita que supera los 90 kilos y un 96% de los hogares incluyen pan en su dieta diaria, nuestro país sigue siendo uno de los más “panaderos” del mundo. En este contexto, la Asociación Gremial de Industriales del Pan de la Región Metropolitana (Indupan) ha anunciado una serie de iniciativas para potenciar el sector y celebrar esta arraigada costumbre alimentaria.

El rubro panadero en Chile cuenta con más de 18 mil panaderías y pastelerías, ubicándose como el quinto en ventas dentro de la industria manufacturera. A pesar de su fuerte presencia en la dieta nacional, el sector ha debido adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, promoviendo panes integrales, multigrano y fermentaciones naturales, además de destacar opciones tradicionales como la marraqueta, que no contiene materia grasa y es una de las alternativas más saludables.

Juan Mendiburu, presidente de Indupan, subraya la importancia cultural y social del pan en el país. “El pan no es solo un alimento, es parte de nuestra historia y tradición. En cada región de Chile hay una panadería que cuenta una historia familiar, de esfuerzo y dedicación. La clave no está en dejar de comer pan, sino en entender cómo integrarlo de manera responsable, eligiendo opciones de mejor calidad y valorando el trabajo artesanal que hay detrás”, declaró.

Iniciativas para fortalecer el rubro

Bajo la campaña #YoComoPan, Indupan ha preparado una serie de actividades para el 2025, con el objetivo de celebrar el alto consumo de pan en Chile, promover una ingesta responsable y educar sobre sus beneficios nutricionales. Entre las iniciativas más destacadas están los concursos y campeonatos que buscan poner en valor el oficio panadero y la creatividad del sector.

Durante febrero, en conjunto con la Escuela Artebianca, se realizaron las clasificatorias para el Campeonato Internacional de Jóvenes Panaderos y el Campeonato Mundial Junior de Pasteleros, cuya final se llevará a cabo en julio en Sao Paulo, Brasil. Además, desde abril, se dará inicio al concurso para elegir la Mejor Marraqueta del año, cuya gran final se disputará en la Fipach 2025 en el marco de Food & Service.

En mayo, cientos de pastelerías participarán en la elección de la Mejor Torta para Mamá, y en el segundo semestre se realizarán los campeonatos nacionales de panadería y pastelería, con los ganadores siendo reconocidos en Espacio Riesco en septiembre.

Una celebración nacional

El pan también es protagonista en las festividades patrias. En septiembre, Indupan organizará el tradicional evento del Choripán en marraqueta, donde se regalarán miles de unidades a los habitantes y transeúntes de distintas comunas de Santiago. Además, se realizarán degustaciones y entregas gratuitas de marraquetas en distintos puntos de la capital.

Para Mendiburu, estas iniciativas no solo buscan reforzar el consumo del pan, sino también fomentar decisiones de compra más informadas y reconocer el esfuerzo de los panaderos del país. “El propósito es mantener viva la tradición panadera, adaptándola a las nuevas tendencias alimentarias, porque en Chile, el pan no solo se come, también se celebra”, puntualiza.