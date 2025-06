“La receta más importante es el tiempo con mis hijos”: Benjamín Nast celebra el Día del Padre

Cada minuto cuenta en la vida de Benjamín Nast. Dueño de tres restaurantes -De Calle, Demencia y De Caleta, en Monticello-, jurado en Top Chef Vip que está por comenzar su 3° temporada, y con proyectos varios, quien fuera nombrado Chef del año por el Círculo de Cronistas Gastronómicos en 2019 y reconocido por Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 gracias a Demencia, hace una pausa.

En el Día del Padre, el cocinero chileno habla de su paternidad con sinceridad, humor y cariño. En esta entrevista comparte cómo vive el desafío de equilibrar una agenda intensa con el rol más importante de su vida: ser papá.

—Este ha sido un año particularmente agitado: televisión y restaurantes ¿Cómo compatibilizas todo eso con tu rol como padre?

Es difícil. Tengo los restoranes, una nueva temporada en televisión y siempre surgen cosas en el camino. Además, soy separado, lo que tiene sus ventajas y desventajas…Pero hace dos años decidí acentuar el foco en mis hijos, que hoy tienen 10 y 8 años. Antes, incluso con menos trabajo, de alguna forma tenía que funcionar y salir adelante, quizás estar más alerta, por ejemplo, con todo lo derivado de la pandemia. Entonces como que no priorizaba tanto el tiempo con ellos.

–¿Y ahora?

Tengo una rutina sagrada: me levanto a las 5 AM de lunes a viernes, voy al gimnasio, me arreglo, y luego los paso a buscar a la casa de su mamá para llevarlos al colegio. Ese rato en la mañana es clave, porque me conecta con ellos y me permite estar presente en su día a día. Además, se quedan una noche a la semana y un fin de semana por medio conmigo. Con la madre de mis hijos tenemos una muy buena relación. Eso me permite estar tranquilo con el tema de la crianza.

—Hablas con mucha conciencia sobre el rol de padre. ¿Esto te inspiró a crear tu próximo libro?

Sí, absolutamente. Estoy trabajando en un libro que se llama ‘Tengo hambre, papá’. Está en fase de edición y espero que vea la luz el próximo año. La idea es hablar del rol del hombre en la crianza desde la cocina, pero no como un recetario común.

Es un proyecto donde la intención es más importante que el producto. Si tienes poco tiempo con tus hijos, al menos que sea tiempo de calidad, que construya vínculo. Porque los niños crecen, empiezan a tener su mundo, su independencia… y si no te conectas ahora, después puede ser más difícil.

—¿Y cómo surgió ese nombre?

“(Ríe) En plena pandemia, una mañana despertamos y no había nada para el desayuno. Los niños tenían hambre. Encontré mayonesa –que es huevo y aceite –, le eché harina, azúcar y salieron unos panqueques improvisados. Les encantaron y hasta hoy se acuerdan de ‘los panqueques de mayonesa’. De ahí nació la idea del libro: una cocina sencilla, familiar, hecha con amor y complicidad”.

—¿Qué significa para ti este Día del Padre?

Es un recordatorio de lo esencial. Me gusta verlo no como una celebración personal, sino como una invitación a todos los padres a involucrarse, a estar presentes. No se trata de ser perfecto, sino de estar. Y en lo que a mí respecta, si hay una receta que realmente me importa perfeccionar cada día, es la del vínculo con mis hijos.

—¿Tus hijos te acompañan en tus jornadas laborales?

Sí, van conmigo cuando se puede. Ellos nacieron y crecieron en restoranes, ya entienden lo que hace el papá. Por ejemplo, les gusta harto ir a Monticello. Son momentos simples, pero especiales. Más de alguien se acerca a pedirme una foto cuando estoy en De Caleta y en algunas ocasiones, cuando ellos me acompañan, las ofician de mis fotógrafos, jajaja. También se ríen mucho con una imagen mía que es bien grande y que está en el primer piso del restaurante, en la entrada.

