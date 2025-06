Raffaella Cucina: pizzas en el top 50 y una coctelería que hay que probar en Las Condes

Raffaella Cucina abrió en el año 2023 al frente de la Corporación Cultural de Las Condes, en una casa de dos pisos, un buen patio principal con varias mesas, buena música, harta onda, un patio de atrás para eventos, un nuevo espacio para sentarse en la barra y poder interactuar con los bartenders. Ellos están muy capacitados para recomendarte platos y coctelería.

Y como dato no menor, este año 2025 ingresó al Top50Pizza como una de las 6 pizzerías reconocidas en Chile y la número 39 en Latinoamérica, recibiendo también el “The One to Watch 2025 – C-Trade Gourmet Award”. ¿Y por qué hay que ir a visitarlo? Porque hay un buen equipo de bartenders que están entusiasmados por generar una buena coctelería que acompaña a los “antipasti” y platos principales del lugar.

Yendo directamente a los cócteles, se recomienda empezar por un aperitivo, el Cielo Rosso. Su base es campari, luego agregan vodka, syrup de hibisco, jugo de naranja y limón. Un lindo vaso “highball” con hielo y toda esta mezcla para sentir ese sabor amargo del campari, pero regulándolo con la acidez del hibisco y la mezcla del jugo de naranja y limón. El vodka da un poco más de fuerza al cóctel para poder disfrutarlo junto con un antipasto. A sólo $5.990.

Si eres más clásico y te gusta empezar con un pisco sour, tienen 2 opciones, el tradicional y catedral, pero hay uno que se llama Transparenza in Altezza que es un pisco sour transparente, mucho más potente que el normal, claro como el agua y con ese ácido cítrico necesario. ¿hay dulzor? Si, porque le agregan syrup simple. Y esto a un valor de $5.990

Si seguimos con los sour, tienen al recomendadísimo Disaronno Sour a $7.990 y lo vale. Para los fanáticos del amaretto, este cóctel está equilibrado en sus dulzores ya que ocupan naranja y limón para equilibrar el -sour- y también le agregan amargo de angostura para balancear la mezcla. Al probarlo por primera vez puedes sentir ese aroma a panettone.

El Fiamma di cannela que contiene vermut rosso y bianco, junto con whisky, syrup de canela, jugo de limón y toques de frambuesa, es un cóctel para conversarlo como un “té”, con esas notas ácidas interesantes del vermut junto con la frambuesa, y la profundidad del whisky y la canela. Muy agradable. A un valor de $6.490.

Tienen limoncello hecho en casa, y también mocktelería si quieres algo sin alcohol. Y hay más cócteles que podrás descubrir en este lugar, junto con la coctelería clásica, hartos spritz, iced teas, cervezas, destilados, licores y otros, y acompañarlos obviamente con las premiadas pizzas de Raffaella.

Así que ya sabes, si andas por Las Condes con ganas de probar pizzas que están en la mira de Latinoamérica y los cócteles que te van a sorprender, date una vuelta por Raffaella.