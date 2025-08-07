Feria de vinos emergentes se toma Providencia con una experiencia interactiva y sensorial

En un país con más de 500 viñas registradas y una tradición vitivinícola que se remonta a la época colonial, no es de extrañar que el vino siga ocupando un lugar privilegiado en la mesa y la cultura chilena. Pero más allá de los clásicos, existe un creciente interés por explorar nuevas propuestas, especialmente aquellas provenientes de pequeños productores y viñas emergentes.

En ese contexto, este sábado 9 de agosto, regresa a Santiago una de las ferias más singulares del circuito enológico: Wine On! Pop!, la versión más lúdica e interactiva del evento creado para acercar el vino a públicos diversos, en un ambiente relajado y sensorial.

La cita es en el restaurante Maniero, ubicado en Nueva de Lyon 155, local 101, a pasos del Metro Los Leones. Desde las 14:00 hasta las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por 15 viñas emergentes, provenientes de distintos valles vitivinícolas del país, algunas con etiquetas poco conocidas o difíciles de encontrar en el mercado tradicional.

Una vitrina para el vino independiente

Mediante una cata a ciegas digital, los asistentes participan directamente desde su celular (sin necesidad de instalar apps), guiados por sommeliers. A través de trivias, juegos y premios, el público puede aprender de forma entretenida sobre sus propios gustos, descubriendo variedades y cepas que quizás nunca antes habían probado.

La música también será protagonista, ya que durante toda la jornada, un DJ en vivo animará el ambiente. Para quienes deseen extender la experiencia, podrán comprar botellas directamente a las viñas presentes y consumirlas en el restaurante con descorche gratuito, acompañado de gastronomía italiana y de mar especialmente seleccionada para maridar.

Entre las etiquetas participantes destacan nombres como Le Vigneron, Clos de Fous, Viña Salamanca, Kunza, Curandera, Vinos Erizo, Peralillo Wines, Le Coq, La Sirca, Mantonegro Wines, Barricas de Cauquenes, Vinos de Vega, Wayra, Moenne y Guarisnaque, estos últimos con innovadoras propuestas de vino en lata.

Además, estará presente Mapas del Vino Chile, una iniciativa visual que representa de manera innovadora y educativa los valles y comunas vitivinícolas del país, facilitando el conocimiento del territorio para los visitantes.

Las entradas están disponibles a través de Passline, y se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que el aforo es limitado para mantener el carácter íntimo del evento.