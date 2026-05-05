Igal Magendzo y apuesta de Quiroz de crecer al 4%: “Pensamiento mágico, es probable que no ocurra”

El economista Igal Magendzo cuestionó la proyección del Gobierno de alcanzar un crecimiento cercano al 4% al término de la administración del Presidente José Antonio Kast, advirtiendo que el escenario actual no muestra señales consistentes para llegar a esa meta.

Las declaraciones del excoordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se producen en medio del debate por la Ley Miscelánea impulsada por el Ejecutivo y tras conocerse la caída de 0,1% del Imacec de marzo, dato que sorprendió negativamente al mercado.

En entrevista con Al Pan Pan de Mirna Schindler, Magendzo sostuvo que el objetivo planteado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ve “muy poco probable” dadas las condiciones económicas actuales.

“Se ve muy poco probable, muy poco factible que Chile esté creciendo a tasas del 4%, dadas las condiciones actuales y dado lo que hemos visto en el último tiempo”, afirmó.

El economista también advirtió sobre los efectos que tendría en la actividad económica el ajuste fiscal comprometido por el Ejecutivo, que contempla una reducción del gasto público de miles de millones de dólares durante los próximos meses.

“Si además se implementa un ajuste fiscal como el que estaba proponiendo en su momento el gobierno, eso tira la economía un poco hacia atrás, sobre todo en el corto plazo”, explicó.

En esa línea, argumentó que incluso cuando existan programas estatales cuestionados o poco eficientes, la reducción abrupta del gasto igualmente tiene efectos contractivos sobre la economía.

“Si cortamos 3.800 millones de dólares en gastos, esos son 3.800 millones de dólares menos que se han gastado. Aunque se gasten mal, alguien la está recibiendo y alguien está comprando algo con eso”, señaló.

Magendzo también relativizó la capacidad de las rebajas tributarias para impulsar por sí solas un ciclo de fuerte crecimiento económico.

“Pensar que una baja del impuesto puede generar ese crecimiento me parece que está en el ámbito de los deseos y del optimismo”, sostuvo, agregando que “los países no despegan en base a bajar un impuesto u otro impuesto”.

A juicio del economista, el crecimiento sostenido requiere transformaciones estructurales más profundas y no únicamente incentivos tributarios. “Se requieren cosas, reformas, cambios más estructurales, más reales que movimientos tributarios de este tipo. Todo puede ayudar, todo puede aportar, pero no hay balas de plata”, afirmó.

Además, pidió dejar de utilizar como referencia el caso de Irlanda para justificar eventuales éxitos de una estrategia basada en rebajas tributarias. “El caso de Irlanda fue un caso muy particular, en condiciones muy particulares que se entienden que no son las condiciones de Chile”, indicó.

Finalmente, Magendzo calificó como “pensamiento mágico” la expectativa de que el crecimiento se acelere automáticamente a partir de las medidas económicas impulsadas por Hacienda.

“Hay algo que se llama a veces el pensamiento mágico (…) y de repente quizás un día un niño haga así con los deditos y caiga el pajarito muerto en el árbol, pero lo más probable es que no ocurra”, concluyó.