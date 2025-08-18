El vino chileno se toma Patio Bellavista con la VII edición de D-Copas

Chile, con una tradición vinícola que se remonta al siglo XVI, se ha convertido en un referente internacional por la calidad de sus vinos. Desde la llegada de las primeras vides traídas por los conquistadores españoles, el país ha desarrollado una identidad enológica propia, marcada por la diversidad de terroirs y cepas autóctonas. Esta riqueza y herencia vitivinícola se celebra en cada región y se vive especialmente en eventos como la Feria de Vinos de Autor D-Copas.

Este próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, Patio Bellavista en Santiago se convertirá en el epicentro de la enología independiente con la séptima edición de D-Copas. Organizada por WineClubChile, la feria reunirá a más de 32 etiquetas de viñas emergentes que representan lo mejor del espíritu creativo y diverso del vino chileno. Los asistentes podrán degustar desde innovadoras propuestas en lata hasta vinos macerados con frutas y chocolates, pasando por sangrías del Valle Central y vinos del desierto.

Entre las actividades de la feria se incluyen:

Degustación de etiquetas exclusivas.

Charlas educativas sobre el vino.

Música en vivo.

Concursos y premios.

Copas grabadas conmemorativas incluidas con cada entrada.

Zona pet friendly para quienes deseen asistir con sus mascotas.

Para facilitar el acceso, los estacionamientos de Patio Bellavista tendrán un 50% de descuento el día sábado hasta las 19:00 horas, y el domingo será válido durante todo el día. Asimismo, quienes lleguen en Cabify podrán acceder a un 50% de descuento utilizando el código PATIOAGO. También se dispondrá de bicicleteros gratuitos para quienes prefieran llegar en bicicleta.

D-COPAS no es solo una feria; es una invitación a sumergirse en la riqueza cultural y sensorial del vino chileno, a descubrir nuevas etiquetas y a compartir momentos únicos en un ambiente lleno de historia, música y tradición.

Las entradas están disponibles en www.enoticket.cl, con un 20% de descuento en la preventa y compras con tarjeta BCI.