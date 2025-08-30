“Recordar es aprender a vivir”: Chef Pato celebra 40 años con almuerzo de cocina ancestral chilena

Heredero de la cocina ancestral chilena, marcada por las enseñanzas de sus bisabuelos y abuelos, el Chef Pato ha consagrado su vida a rescatar y preservar recetas tradicionales. Para él, la cocina es más que un arte: es un puente con las raíces y un relato vivo de identidad y tradición. “Recordar es aprender a vivir”, afirma.

A lo largo de su trayectoria, el Chef Pato ha desarrollado una amplia labor en el ámbito gastronómico, con asesorías y direcciones en reconocidos restaurantes como Santo Pez de Marbella y Peluquería Francesa Boulevard Lavaud, además de su rol como productor gastronómico en Vertical y Dominó Mall Marina. Pero entre sus múltiples iniciativas, destaca con especial fuerza La Otra Mesa, proyecto que nació en el barrio Yungay en 2013. Se trata de una propuesta itinerante que busca revivir la atmósfera del Santiago de 1850, donde comensales de distintos orígenes comparten una gran mesa común. Allí, los platos se entrelazan con relatos, espectáculos de varieté y memorias colectivas que devuelven a la mesa su sentido más profundo: un espacio de encuentro y de historia compartida.

“Cuando uno ha pasado 40 años dedicado a un oficio tan hermoso como este, quiero compartirlo. Mi principal objetivo hoy, mi pensamiento e intención, está en que se divulgue la cocina ancestral chilena, y La Otra Mesa tiene que ver con eso”, explica Patricio.

El menú por los 40 años

Para celebrar sus 40 años de trayectoria, el Chef Pato ha preparado un almuerzo especial que, según él mismo describe, será “un recorrido por la memoria gustativa de Chile con toques de otras latitudes”. La propuesta gastronómica contempla:

Pâté du Lili y Ceviche de Cochayuyo. Empanadas de horno con su receta familiar. Cazuela de patas de chancho con harina tostada y nueces. Beef bourguignon a la chilena, un guiño a la fusión cultural. Plateada de vacuno al horno con guarnición de tortilla, arroz a la campesina o papas rústicas. Postres: mazamorra, dulces chilenos y pastelería francesa.

Cada plato será presentado por el propio Chef Pato, quien relatará historias, anécdotas y orígenes de las recetas, transformando el almuerzo en un verdadero espectáculo cultural.

Valor y reservas

El almuerzo tiene un valor de $40.000 por persona. Con motivo de esta celebración especial, quienes realicen su reserva hasta el 31 de agosto podrán acceder a un 50% de descuento. Reservas al +56 9 8843 0363 o por Instagram en @chefpato64.

Este encuentro no solo celebra la trayectoria de un cocinero dedicado al rescate del sabor ancestral, sino que también invita a vivir la cocina como un acto de memoria, comunidad y celebración.