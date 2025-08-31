Chile celebra los 10 años del Día Nacional del Vino con más de 50 panoramas de norte a sur

Este 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino, fecha instaurada en 2015 busca reconocer el aporte histórico, cultural y económico del vino chileno. El día recuerda que en 1545 el cabildo de Santiago envió una carta al rey Carlos V de España destacando los primeros avances de la vid en el Valle Central, apenas unos años después de la llegada de la vid al continente, dando origen a una tradición que hasta hoy marca la identidad del país.

A diez años de su instauración, el Día Nacional del Vino se ha convertido en una ocasión para recordar cuánto aporta esta bebida a nuestra cultura y a la vida de los territorios. Cada año, alrededor de 1,2 millones de personas visitan viñas chilenas, atraídas por sus paisajes, experiencias turísticas y la posibilidad de conocer de cerca la tradición vitivinícola. A esa cifra se suma la masiva convocatoria de las Fiestas de la Vendimia 2025, que reunieron a más de 1,4 millones de asistentes en todo el país, mostrando cómo el enoturismo mueve economías locales, fortalece comunidades y genera un vínculo directo entre productores y visitantes.

Las celebraciones de este año se inician el 2 de septiembre en el Congreso Nacional con el lanzamiento de la Bancada del Vino, para continuar el 4 de septiembre con la ceremonia oficial en el Club de la Unión. En paralelo, más de 50 panoramas y actividades se desplegarán entre Tarapacá y La Araucanía, organizados por viñas, asociaciones del vino y territorios vitivinícolas, muchos de ellos con acceso gratuito.

Panoramas a lo largo del país

El calendario de actividades disponible en www.enoturismochile.cl reúne propuestas para todos los gustos: degustaciones en viñedos, caminatas patrimoniales, exposiciones culturales, ferias gastronómicas y espectáculos musicales. En cada territorio, el vino se convierte en punto de encuentro entre tradición e innovación, ofreciendo instancias familiares, educativas y de esparcimiento que integran turismo, cultura y patrimonio local.

Ejemplo de ello son las rutas guiadas y degustaciones bajo las estrellas en el Valle del Elqui; las ferias costumbristas y espectáculos folclóricos en Colchagua; las catas y maridajes de vino con productos locales en Casablanca; recorridos patrimoniales en Santiago que rescatan la historia vitivinícola urbana; o los festivales culturales en La Araucanía, donde el vino se mezcla con gastronomía típica y artesanía regional. Una muestra diversa de panoramas que este año se multiplican a lo largo de los valles, acercando la experiencia vitivinícola a las comunidades y visitantes.

En este sentido, para el presidente de Enoturismo Chile, Claudio Cilveti “el Día Nacional del Vino Chileno se viene con todo este 2025. Desde hace ya 10 años que el sector vitivinícola celebra esta fecha con gran entusiasmo, y este año lo hacemos con más de 50 actividades que recorren los valles desde el norte hasta los pies de los Andes. El vino no solo es parte de nuestra identidad, sino también un motor de desarrollo turístico, cultural y económico que moviliza comunidades y atrae a miles de visitantes cada temporada”.

De Iquique al Valle de Elqui

La fiesta comienza en el norte, con el Día del Vino en Iquique (Av. Arturo Prat 2120), donde habrá copa con tres degustaciones por $5.000. En el Valle de Elqui, Viñedos de Alcohuaz recibirá a los visitantes con un sunset de lanzamiento del Pungo Pingo 2018, a $14.000 preventa.

Casablanca, Aconcagua y San Antonio

En la zona central, Casablanca ofrece tours y almuerzos con descuentos, además de la propuesta de Villard Fine Wines, con degustación especial del Mes del Vino. En el Valle de San Antonio, Casa Marín organiza su tradicional “Walk-In Tasting” a $10.000, mientras que en Aconcagua habrá picnic en Flaherty Wines ($10.000) y la celebración de Viña Sánchez de Loria.

Santiago y el Valle del Maipo

La Región Metropolitana se suma con más de una decena de panoramas:

Entre Barrios en Ñuñoa , feria gratuita donde solo se paga la copa de degustación ($10.000 en preventa).

, feria gratuita donde solo se paga la copa de degustación ($10.000 en preventa). Viña Santa Rita abre sus puertas con entrada liberada en Alto Jahuel.

abre sus puertas con entrada liberada en Alto Jahuel. Concha y Toro ofrece tours con 20% de descuento.

ofrece tours con 20% de descuento. En Providencia, AMADEUS tendrá barra de vinos, charlas y hasta la experiencia de ser “enólogo por un día” con precios rebajados.

Colchagua y Maule: epicentro de la fiesta

El Valle de Colchagua despliega una de las ofertas más amplias: desde tours gratuitos en Viña Ravanal, hasta experiencias inmersivas como “Haga su propio vino” en Viña Montgras ($45.000), maridajes en Viña Santa Cruz, conciertos, picnics y celebraciones con música en Santa Cruz. El Valle del Maule tampoco se queda atrás, con degustaciones desde $2.000 en Gillmore Wines y actividades especiales en Viña Las Veletas y Doña Aurora.

Itata, Biobío y Araucanía

El sur celebra con espíritu comunitario. En el Itata, habrá degustaciones y visitas guiadas en Quillón, Portezuelo y Ránquil. El Biobío ofrece tours guiados con navegación por el río ($16.000 en Luz de Luna, Nacimiento) y celebraciones municipales en Yumbel. En la Araucanía, los Vitivinicultores del Malleco invitan a un encuentro especial en Temuco ($42.000).

Un brindis nacional

A estas actividades se suman encuentros institucionales en el Club de la Unión y en el Congreso Nacional, donde el vino será homenajeado como patrimonio cultural de Chile.

Este aniversario número 10 del Día Nacional del Vino refuerza el valor del enoturismo como experiencia transformadora y accesible. Con la mayoría de las actividades abiertas de manera gratuita, la invitación es a que chilenos y visitantes se sumen a esta gran celebración y disfruten de la diversidad de panoramas disponibles.

Toda la programación nacional puede consultarse en https://www.enoturismochile.cl/directory-promociones/