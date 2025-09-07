Chile será sede del Panamericano de Bartenders 2025: un hito para la coctelería y el pisco nacional

Por primera vez, Chile será sede del Campeonato Panamericano de Bartenders, el encuentro más importante de la coctelería continental. La cita se realizará entre el 8 y el 14 de septiembre de 2025 y reunirá a más de 25 delegaciones provenientes de América, Europa y Asia.

Según Ricardo Guerrero, miembro de la Asociación Central de Bartenders de Chile (ACEBACH) y fundador de Bar Academy, esta instancia marcará un antes y un después en la industria local. “Hace más de veinte años soñábamos con ver a Chile en el circuito internacional de la coctelería. Hoy no solo formamos parte de la International Bartenders Association, sino que también abrimos nuestras puertas al campeonato más diverso del hemisferio sur. Es la mejor demostración de que ser bartender en Chile ya no es un oficio improvisado, sino una profesión reconocida y respetada”, declaró.

El pisco y la identidad chilena

La programación del Panamericano partirá en los valles pisqueros de Atacama, Elqui y Limarí, con catas, masterclasses y competencias dedicadas a poner en valor al pisco como destilado bandera de Chile. Además, se destacará el uso de botánicos endémicos que enriquecen la coctelería nacional.

El campeonato finalizará en Santiago, con actividades abiertas al público y el esperado Safari Cocktail, un recorrido por bares emblemáticos de la capital como Artemisa, La Providencia, Siam Thai, Luna Bar, Club Siete, Conserbar y La Ronería.

Competencias que marcan tendencia

Cada país competirá con sus dos mejores bartenders en dos categorías principales: mixología clásica y flair bartending. También participarán presidentes nacionales y embajadores de la International Bartenders Association (IBA).

Entre las pruebas más esperadas destacan:

Pisco Chile Cup : dedicada al destilado nacional.

Mystery Box Chile : desafío sorpresa que pondrá a prueba la creatividad.

Turismo Cup “Zero Proof”: competencia enfocada en coctelería sin alcohol, reflejando las nuevas tendencias globales.

El campeonato no solo posicionará al pisco como protagonista, sino también a otros destilados chilenos como gin Seiza y Provincia, otorgándoles visibilidad en el escenario internacional. Además, será una plataforma clave para la profesionalización de la mixología local y un impulso directo para la escena de bares en Chile.

Organizado por ACEBACH y Bar Academy, con apoyo de ProChile, Pisco Chile, la IBA y auspiciadores nacionales e internacionales, este evento busca consolidar a Chile como un nuevo epicentro de la coctelería en América Latina.