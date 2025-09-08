Orgullo nacional: Pisco chileno gana Doble Oro y es elegido “Destilería de Pisco del Año” en Asia

Reafirmando los altos estándares de calidad en la industria pisquera chilena, Pisco Bou Legado obtuvo importantes reconocimientos en la Asia International Spirits Competition 2025, certamen que destaca a los mejores destilados del mundo.

En la competencia, Pisco Bou Legado Reservado 40° Blanco Original obtuvo Doble Oro (96 puntos), mientras que Pisco Bou Legado Reservado 40° Guardado en Roble alcanzó los 93 puntos. Además, la pisquera fue distinguida como “Pisco Distillery of the Year”, consolidando su prestigio en el escenario internacional.

En su séptima edición, la Asia International Spirits Competition 2025 reunió diferentes espirituosos procedentes de más de 20 países. Un panel de expertos llevó a cabo una cata a ciegas, evaluando los productos según su categoría y relación calidad-precio.

Al respecto, Fernando Bou, fundador de Bou Legado, señaló: “Este logro nos llena de orgullo, no solo por lo que significa para nuestra marca, sino también porque confirma que el pisco chileno está alcanzando un sitial de respeto y admiración en los principales escenarios internacionales. Nuestro compromiso es seguir honrando la tradición pisquera con productos de la más alta calidad”.

Reconocimientos y premios

Este nuevo triunfo se suma a la destacada trayectoria de Bou Legado en certámenes internacionales. La destilería ha sido previamente reconocida con los títulos de “Mejor Espirituoso” y “Mejor Pisco Envejecido” en los Catad’Or Spirits Awards 2023, además de obtener medallas en el certamen internacional CINVE, San Francisco World Spirits Competition, USA Spirits Ratings, entre otros.

El más reciente de estos logros se materializó en abril de este año, cuando Bou Legado Reservado 40° Guardado en Roble fue nombrado “Pisco of the Year” y “Spirit of the Year Chile” en el London Spirits Competition 2025, certificando la excelencia del pisco chileno y su arraigo en la identidad cultural del país.

Elaborados en la comuna de Salamanca, Valle del Choapa, Región de Coquimbo, estos piscos son el fruto de más de un siglo de tradición familiar. Con estos reconocimientos, Pisco Bou Legado continúa elevando el prestigio del destilado nacional y proyectando al pisco como un verdadero embajador de la identidad chilena.