Un feriado con sabor: Lima espera a los chilenos en la feria gastronómica más grande de Perú

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la explanada de la Costa Verde en Magdalena del Mar, en la capital peruana, será escenario de Perú, Mucho Gusto Lima 2025, un evento gastronómico de primer nivel donde los visitantes podrán degustar los sabores de las 25 regiones del Perú en un espacio completamente renovado. Además, la feria contará con foros, clases de cocina, activaciones, espectáculos artísticos y conciertos.

En su 29ª edición, el evento, impulsado por Promperú, entidad oficial de promoción turística, se consolida como una experiencia de inmersión en la cultura gastronómica del país. Bajo los pilares de la sostenibilidad, la inclusión, la revalorización y el orgullo por lo nuestro, la feria rinde homenaje a las manos y saberes que mantienen vivas las tradiciones y cocinas regionales.

Con la presencia de 181 expositores, los asistentes podrán recorrer una feria organizada en distintas zonas gastronómicas: desde antojitos limeños de antaño, con anticuchos, emolientes y dulces tradicionales, hasta postres regionales y especialidades de la costa, los Andes y la selva.

También habrá preparaciones a las brasas, foodtrucks, una barra de cervezas artesanales y bebidas espirituosas, junto con novedosos espacios dedicados al pisco y al café. A ello se suman mercados con productos frescos y envasados, además de bebidas sin alcohol, que completan un recorrido por lo más tradicional e innovador de la gastronomía peruana.

La programación incluye foros gastronómicos y clases de cocina con reconocidos chefs peruanos en un espacio renovado con pantallas LED.

Pero la feria no es solo comida: habrá conciertos de artistas peruanos de diversos géneros, presentaciones folclóricas, danzas, espacios para niños y zonas instagrameables para capturar recuerdos inolvidables.

Para los viajeros de países vecinos como Chile, donde el 31 de octubre es feriado, la fecha resulta una excelente oportunidad para descubrir Lima durante un fin de semana largo. La ciudad combina atractivos patrimoniales como su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, con una vibrante vida cultural en barrios como Barranco y Miraflores.

A ello se suma su reconocida oferta culinaria, que incluye restaurantes destacados en las prestigiosas listas The World’s 50 Best Restaurants y Latin America’s 50 Best Restaurants, además de pintorescos huariques para quienes buscan tradición y buen sabor.

¿Dónde? Explanada Costa Verde – Magdalena del Mar, Lima.

¿Cuándo? Del 30 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 22:00 horas.

Ingreso: Libre, vía Ticketmaster.

Más información en: perumuchogusto.com/lima