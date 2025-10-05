Abre en Bellavista nuevo polo de gastronomía, cultura y más

Con una inversión cercana a los US$24 millones, abrió oficialmente sus puertas el proyecto Terrazas San Cristóbal. Tras un proceso de maduración y trabajo con la comunidad, el espacio se perfila como un nuevo polo gastronómico y cultural de la ciudad, con la expectativa de recibir más de 80 mil visitantes mensuales.

La ceremonia se llevó a cabo en el corazón del barrio Bellavista y contó con la presencia del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y del delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, junto a otras autoridades locales, empresarios y vecinos del sector.

En su intervención, Christian Leyton, gerente del proyecto, explicó que “este boulevard es mucho más que un centro de restaurantes: es una apuesta por reactivar Bellavista, recuperar su prestigio y aportar al tejido urbano del barrio. Con esta apertura esperamos generar un flujo constante de público local y extranjero, apoyar la economía vecinal y devolverle al sector su vitalidad histórica”.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó diversas necesidades para mejorar los espacios públicos del barrio. “Bellavista no es solo bohemia, también es cultura, y lo que buscamos es que los barrios entreguen experiencias seguras a quienes los visitan. Nosotros hemos insistido desde que asumí, en que la verdadera seguridad para las personas no es estar encerrado más temprano en sus casas, sino que es poder salir a la calle, caminar, ocupar las veredas, los parques y las plazas. Este se llena con seguridad humana, viendo que otras personas circulan por las calles, entonces necesitamos que haya una vida nocturna, necesitamos que haya restaurantes, necesitamos que haya arte, que haya teatro, que haya deporte, que se tomen los espacios públicos y lo que hizo acá es exactamente eso”.

Bellolio enfatizó la importancia de generar entornos que combinen cultura, seguridad y actividad social, reforzando la vitalidad del barrio y su atractivo para vecinos y visitantes.

Seguridad, gastronomía y cultura se combinan en el nuevo eje de encuentro de Bellavista

Uno de los elementos más destacados del diseño de Terrazas San Cristóbal es su enfoque en seguridad y gestión. El espacio está equipado con 200 cámaras de vigilancia distribuidas estratégicamente, monitoreo permanente en accesos, conexión directa con Carabineros y acceso inmediato al número de emergencia 1414. Además, cuenta con 300 estacionamientos subterráneos, un diferencial frente a otros desarrollos similares en Santiago, y una operación planificada que controla los flujos vehiculares para garantizar comodidad y seguridad a los visitantes.

Para el delegado presidencial de la región Metropolitana, lugares como Terrazas San Cristóbal refuerzan la percepción de seguridad y representan una buena noticia para la ciudad, además de evidenciar un esfuerzo por conectar a los municipios con las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. “Esto es una gran noticia porque es una inversión muy importante, porque tiene estas características que contribuyen a la ciudad, a la cultura, al encuentro, recupera el espacio público. Pero además porque está conectado con una dinámica que está ocurriendo en el barrio muy valiosa para toda la región”, concluyó Gonzalo Durán.

El delegado destacó que este tipo de proyectos no solo aporta a la infraestructura, sino que también fortalece la vida comunitaria y cultural del sector.

El recinto acoge 11 locales gastronómicos con una oferta diversa que va desde la cocina nikkei hasta sabores locales, incluyendo restaurantes como Ozaki, Zacarías, Tapas y Birra, MIT Burger y Barbazul, entre otros. Además, cuenta con una sala de eventos y espacios culturales que complementan su propuesta. Ubicado entre las calles Constitución, Chucre Manzur, Antonia López de Bello y Márquez de la Plata, se extiende sobre más de 4.300 m² e incorpora bodegas y subterráneos para servicio.

Con su inauguración, Bellavista suma un nuevo eje de encuentro tanto diurno como nocturno, proyectado para reactivar la zona, atraer visitantes y dar nueva vida al barrio.