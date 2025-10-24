Descubre Chile a través del vino: la nueva plataforma de Enoturismo Chile

Enoturismo Chile, programa apoyado por Corfo, presentó su nueva plataforma digital enoturismochile.cl, un sitio que reúne toda la oferta enoturística del país y permite explorar, planificar y reservar experiencias únicas que combinan vino, cultura, naturaleza y tradición.

El sitio integra información de más de 150 viñas y cerca de 200 experiencias —desde vendimias y catas hasta rutas patrimoniales y fiestas costumbristas— disponibles en los principales valles vitivinícolas del país.

Claudio Cilveti, presidente de Enoturismo Chile, señaló que “esta plataforma responde tanto a las necesidades de los enoturistas, que buscan planificar y reservar de forma sencilla, como de quienes hacen posible que el enoturismo chileno sea un panorama imperdible en cada valle del país“.

Una experiencia digital con sabor local

El diseño de la web busca ofrecer una navegación simple y visual, con secciones dedicadas a Experiencias Enoturísticas y Agenda de Eventos, que permiten conocer panoramas locales, reservar visitas o encontrar escapadas temáticas según la región, el tipo de experiencia o la fecha del viaje.

Claudio Maggi, gerente de Desarrollo Territorial de Corfo, aclaró que “con esta nueva plataforma digital, el Programa está fortaleciendo la conexión entre la actividad vitivinícola, el turismo y los territorios, impulsando de esta manera la productividad y diversificación de las economías locales. Además, es una invitación a descubrir la diversidad productiva, cultural y natural de Chile a través de una experiencia que une identidad y desarrollo sostenible”

Enoturismo en crecimiento

El lanzamiento llega en un momento importante para el sector: el enoturismo en Chile ha crecido un 132 % en la última década, con 219 viñas abiertas al público y más de 90 certificadas por su sustentabilidad. El 66% de las zonas enoturísticas tiene menos de 10 años, reflejando el dinamismo de un sector joven y en expansión que integra 13 asociaciones y rutas del vino a lo largo del país.

Más allá del vino, esta plataforma es una ventana al territorio: conecta al visitante con los sabores, paisajes y comunidades que dan identidad a cada valle. Una herramienta que digitaliza y fortalece al sector, mientras invita a locales y extranjeros a recorrer Chile copa en mano.