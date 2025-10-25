Mayan llegó a Providencia: el bar y restaurante que mezcla sabores, coctelería y música

Mayan (@mayan.bar) es el nuevo proyecto de los hermanos Mauricio y Andrés Guerrero en Providencia, un bar-restaurante que busca ser más que un local: un punto de encuentro abierto de lunes a domingo, donde los visitantes se sienten como en la casa de un cercano.

Mauricio, socio de reconocidos locales como Candelaria y Bardot y Andrés, con experiencia en hamburguesas y gastronomía, unieron sus talentos para crear un concepto que integra hospitalidad, cocina de nivel y música seleccionada.

“Mayan viene a cumplir el sueño de poder adentrarme en el mundo gastronómico en el sector donde pasé parte de mi infancia. Por eso, lo que quería era abrir sus puertas para convertirlo en un bar de barrio, donde la gente se sienta como en la casa de un amigo con un servicio hospitalario, cercano, mientras disfruta de buena comida, coctelería y una selección musical, todo en un grato ambiente donde cada detalle aporta a la experiencia”, afirma Guerrero.

Un restaurante con identidad local y sabores contemporáneos

Durante la jornada diurna, Mayan funciona como restaurante, ofreciendo recetas que combinan la creatividad y la tradición. Entre sus platos destacan el Tiradito de Locos con salsa acevichada y mousse de palta, el Chicharrón de Mollejas sobre rosti de papa nativa y la Pasta Trufada con straciatella y polvo de callampas. La carta contempla alternativas vegetarianas y veganas, además de opciones rotativas, buscando evocar memorias gustativas a través de ingredientes frescos y montajes cuidados.

Las propuestas varían según la temporada, incorporando productos frescos y recetas que evocan lo casero, pero con técnicas modernas y presentaciones cuidadas. Todo en un ambiente luminoso y relajado que invita a prolongar el almuerzo con una sobremesa o una copa.

Un bar íntimo con coctelería de autor y música en vivo

Al caer la tarde, el espacio cambia de ambiente. La iluminación baja, las cortinas de terciopelo generan un aura más teatral y la barra, liderada por Vanessa Moraga, destaca con clásicos y reversiones como el Pimiento Martini o el Tiki Tropical Day. La terraza exterior, calefaccionada en invierno, se convierte en un living musical, donde los visitantes disfrutan playlists seleccionados por referentes nacionales e internacionales.

Ubicado en Holanda 148, Providencia, Mayan se perfila como uno de los nuevos imperdibles del circuito gastronómico santiaguino. Su propuesta camaleónica —que pasa del restaurante relajado al bar íntimo— responde a las nuevas formas de socializar, donde la frontera entre comer, beber y disfrutar música se difumina.