La identidad de un país y los sabores de Chile servidos en un helado

Chile lleva años consolidándose como uno de los mayores consumidores de helado de Latinoamérica. La temporada de calor solo potencia una tendencia que ya se volvió parte del estilo de vida: hoy los chilenos comen helado todo el año, impulsados por la búsqueda de sabores más auténticos, artesanales y ligados a la memoria afectiva. Según estimaciones del sector, el consumo per cápita anual en el país continúa en alza, movido por la preferencia por ingredientes naturales, menos procesados y propuestas con identidad local.

Un helado nunca es solo un helado. También es un mapa afectivo que revela quiénes somos, qué cultivamos y cómo habitamos el territorio. Los sabores que un país prefiere hablan de su memoria más íntima: de las frutas que crecieron en sus valles, de los postres que llenaron sus mesas familiares, de las celebraciones que marcaron generaciones.

En Chile, por ejemplo, basta mencionar la lúcuma, el merengue o el manjar para que surjan recuerdos que van desde la cocina de la abuela hasta las fiestas de verano. Los helados se vuelven un lenguaje silencioso donde conviven tradición y modernidad: una harina tostada que remite al campo, un pistacho de Lampa que reivindica el origen local, o una mezcla audaz que refleja la apertura a nuevas influencias.

También cuentan cómo come y siente una sociedad. Algunos países celebran lo frutal y fresco; otros buscan la abundancia golosa; otros exploran lo vegano, lo keto o lo sin azúcar. Por eso, cuando una heladería crea un sabor, construye un pequeño retrato de su país. Y al elegirlo, cada persona confirma algo de su propia historia.

Ese contexto marca la llegada de la época más esperada para los fanáticos del helado. Con el calor instalado, El Taller, Club de Helado y Café, invita a disfrutar una carta que rinde homenaje al patrimonio dulce chileno. La reconocida heladería artesanal —destacada por su trabajo de investigación, calidad técnica y creatividad— despliega combinaciones que evocan recuerdos, territorio y emociones.

Entre los imperdibles que ya se encuentran en sus vitrinas destacan Chocolate con Naranjitas Confitadas, Peras al Vino Tinto, Merengue Frambuesa, Lúcuma Merengue Manjar y Mandarinas de Limarí, sabores que reflejan una identidad profundamente chilena y que conectan con la tradición del país por sus frutas, postres y preparaciones caseras.

Desde sus locales en Providencia, La Dehesa y el recientemente inaugurado espacio en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), El Taller vive un año clave, ampliando su presencia en la capital y reafirmando su compromiso con los Auténticos Sabores de Chile.

Con una década de historia, la heladería ha acumulado reconocimientos internacionales como estar entre las 40 Mejores Heladerías del Mundo y dentro de las tres mejores de Latinoamérica según The Daily Meal (2018). En 2023 fue además la única heladería chilena invitada a la feria SIGEP de Italia, donde presentó su emblemático Helado de Maní Confitado. Estos hitos dan cuenta del trabajo liderado por Diego Lisoni, fundador y chef de la marca, Primer Embajador chileno de Cattabriga para Sudamérica y miembro auditor de L’Académie Culinaire de France, junto a su socio Nicolás Lisoni.

La carta para esta temporada cálida pone en valor ingredientes y preparaciones emblemáticas: Vino Blanco con Durazno (Clery), Cocada, Alfajor Chileno, Maní Confitado, Pistacho de Lampa, Harina Tostada de Talca, Lúcumas de La Cruz y Mandarinas de Limarí, el sabor revelación del año. “Ha sido un periodo muy significativo para nosotros. La apertura del MUT marcó un nuevo paso en nuestra historia, y esta carta representa lo que más nos inspira: rescatar sabores que emocionan y conectan con nuestras raíces”, comenta Diego Lisoni.

A esta propuesta se suman los postres helados de 550 ml —Triple Chocolate, Chocolate Pistacho y Pie de Limón con Merengue Artesanal— y la línea LowCarb Keto, pionera en Chile, donde destaca el Cheesecake con Salsa de Frambuesa Keto, con apenas 0,6 g de carbohidratos netos por 100 ml, una opción para consumidores que buscan indulgencia sin azúcar añadida.