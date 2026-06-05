Ministro Rabat e indultos a violadores de DDHH y de niños: “Va a depender de las circunstancias”

Las solicitudes de indulto que actualmente revisa el Gobierno volvieron a instalar el debate sobre los límites de esta atribución presidencial. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que la evaluación de estas peticiones no puede realizarse únicamente sobre la base del delito cometido, sino que requiere un análisis más amplio de los antecedentes que acompañan cada caso.

Según explicó, desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast han ingresado más de 40 solicitudes para acceder a este beneficio. Entre ellas existen requerimientos asociados a delitos comunes, causas relacionadas con el estallido social y también condenas vinculadas a hechos ocurridos durante el período comprendido entre 1973 y 1990.

Rabat detalló que el proceso comienza en una unidad especializada del Ministerio de Justicia, encargada de recopilar antecedentes y elaborar los expedientes que posteriormente son revisados por la autoridad política antes de adoptar una decisión.

El secretario de Estado reveló que ya existe una solicitud rechazada y otra que se encuentra próxima a resolverse. “Hay uno que ya rechazamos y otro que tengo que dictar la resolución estos días, porque ya la he pensado, fundamentado, razonado y motivado”, señaló en entrevista con CNN Chile, precisando que ambos casos corresponden a condenados por delitos comunes.

Consultado sobre si existen ilícitos que deberían quedar excluidos de cualquier posibilidad de indulto, Rabat optó por no establecer categorías absolutas. A su juicio, la naturaleza del delito es solo uno de los elementos que deben considerarse.

“Las circunstancias del caso van a permitir responder aquello”, afirmó, agregando que el indulto presidencial no implica revisar las sentencias dictadas por los tribunales, sino ponderar antecedentes distintos a los ya analizados durante el proceso judicial.

Bajo ese criterio, el ministro tampoco descartó de manera anticipada solicitudes provenientes de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. “Va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente”, sostuvo.

La misma lógica aplicó al ser consultado por eventuales peticiones de condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Aunque reconoció la gravedad de esos ilícitos, insistió en que corresponde evaluar la situación concreta de quien solicita el beneficio. “Per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente”, indicó.

El ministro explicó que los expedientes pueden contener informes de Gendarmería, antecedentes médicos, evaluaciones sobre el comportamiento del condenado e incluso elementos vinculados a su reinserción social. También mencionó factores relacionados con la convivencia y la paz social como parte de los criterios que eventualmente pueden ser considerados por la autoridad.

“Como es una gracia que da el Presidente de la República, él debe fundar necesariamente las circunstancias del caso en que está dando esa gracia”, señaló.

Durante la entrevista, Rabat también abordó las críticas que han surgido respecto del actuar de la justicia en causas derivadas del estallido social. Frente a esos cuestionamientos, respaldó el trabajo de los tribunales.

“Opino que los tribunales de justicia aplican la ley”, afirmó, agregando que mantiene plena confianza en que los jueces resuelven cada caso conforme a derecho y sin sesgos en sus decisiones.