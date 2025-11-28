Diputados aprueban proyecto que declara al vino y al pisco como bebidas nacionales de Chile

La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por amplia mayoría, 126 votos a favor y tres abstenciones, el proyecto que promueve acciones para fomentar, difundir y publicitar al vino y al pisco chileno como bebidas nacionales.

La iniciativa, que ahora pasa al Senado, establece que el Ministerio de Agricultura será el encargado de liderar las acciones destinadas a consolidar estas bebidas como parte del patrimonio material e inmaterial del país.

El proyecto, originado en una moción parlamentaria, subraya que los países suelen contar con expresiones patrimoniales que conforman su identidad como emblemas, danzas, flores y bebidas nacionales y que, si bien la Constitución y la ley reconocen algunos símbolos oficiales, existe espacio para ampliar ese acervo incorporando al vino y al pisco. La propuesta apunta así a seguir el ejemplo de naciones vecinas que ya cuentan con normas que resguardan y promueven estos productos.

El texto releva especialmente el carácter emblemático del vino en Chile, tanto por su arraigo cultural, social y económico, como por su aporte a la imagen país, su presencia territorial y su peso en el empleo agrícola, donde destaca la participación de mujeres y de pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, enfatiza el impulso que la industria vitivinícola genera en sectores asociados como el enoturismo, la hotelería y la gastronomía; además de su relevancia internacional, que mantiene a Chile en el cuarto lugar mundial en exportaciones, después de Italia, Francia y España.