El Chato de Colombia se corona como el mejor restaurante de Latinoamérica en 2025

En una ceremonia realizada por primera vez en Antigua, Guatemala, El Chato, del chef colombiano Álvaro Clavijo, alcanzó el puesto N°1 en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, el reconocimiento más importante de la región. Tras ascender desde la posición N°3 del año anterior, el restaurante se posiciona como el nuevo referente continental, llevándose además los títulos de The Best Restaurant in Latin America 2025 y The Best Restaurant in Colombia.

La distinción responde al trabajo sostenido de Clavijo, quien ha construido un proyecto culinario centrado en el producto local, la identidad colombiana y una lectura contemporánea de los sabores del país. Su cocina, aplaudida internacionalmente, dialoga con productores a pequeña escala y redefine la proyección global de la gastronomía colombiana.

“La verdad es que no me lo esperaba. Empezamos este proyecto hace 8 – 9 años de una manera muy conservadora y empezamos a evolucionar y crecer a donde estamos hoy en día. No puedo creer poner a Colombia en este nivel. Si me hubieran dicho esto ni soñado me hubiera imaginado,esto . Creo que es un premio para Colombia, es un premio para países que no están tan reconocidos por ser gastronomía”.

La edición 2025 volvió a subrayar el dinamismo gastronómico latinoamericano. Buenos Aires brilló con ocho restaurantes en la lista, consolidándose como potencia culinaria. Le siguieron Lima, con siete espacios destacados, y Santiago, con cinco restaurantes, reflejando su crecimiento explosivo.

Además, los premios especiales de la noche fueron