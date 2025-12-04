Consumo de carne sube 35% en diciembre y llaman a adelantar compras para evitar alzas y escasez

En Chile, el consumo de carne aumente considerablemente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, esto impulsado por las cenas familiares y reuniones sociales donde los principales platos suelen incluir cortes de vacuno, cerdo y pollo. Este mayor consumo de proteínas se refleja en el incremento en la venta de carnes y productos cárnicos que aumentan hasta en un 35% durante el último mes del año, especialmente en cortes pensados para horno, parrilla y preparaciones largas.

Asimismo, durante las fiestas de fin de año, las autoridades sanitarias refuerzan sus campañas para asegurar un consumo seguro de carne y embutidos. El llamado apunta a comprar solo en comercios autorizados, respetar la cadena de frío y manipular adecuadamente los alimentos, especialmente ante el aumento estacional del consumo y el mayor riesgo de intoxicaciones.

En paralelo, medios y especialistas gastronómicos comparten consejos sobre cortes recomendados y preparaciones, manteniendo a la carne como protagonista indiscutida de las celebraciones y reafirmando su lugar central en la mesa chilena durante estas fechas.

Y aunque el IPC de octubre cerró sin variación, los chilenos no lo sienten así en el bolsillo: los alimentos subieron 0,5% y las carnes 1,8%, con el vacuno a la cabeza tras un fuerte aumento mensual de 4,8% y un 9% acumulado en lo que va del año. Frente a este escenario, los expertos de Doña Carne llaman a adelantar las compras de cara a las fiestas, recordando que la carne es altamente sensible al dólar, al contexto internacional y a la fuerte demanda de fin de año.

“El mercado está resistiendo el alza, por lo mismo, hoy es un buen momento para adelantar la adquisición de productos y asegurar los cortes preferidos antes de la alta demanda de diciembre”, señala Álvaro Martínez, Gerente Comercial de la cadena. A la vez, el ejecutivo advierte que “una baja del dólar posterior a las elecciones sería un escenario positivo para la estabilidad de precios, sin embargo, ese panorama sigue en evaluación y no se puede determinar con certeza”.

Con el objetivo de cuidar el presupuesto familiar, Martínez recomienda comprar con anticipación cortes como Lomo, Asiento, Posta, Pulpa de Cerdo y Trutros de Pollo, además de embutidos tradicionales como Longanizas, Chorizos y Butifarras, que suelen agotarse en la previa de Navidad y Año Nuevo. Esta planificación, enfatiza, permite aprovechar mejores precios, ordenar los gastos y garantizar la disponibilidad de los productos más demandados.

En esa misma línea, una correcta manipulación y almacenamiento se vuelve clave para mantener sabor y textura hasta el consumo: desde Doña Carne llaman a porcionar, etiquetar y congelar adecuadamente los cortes, asegurando su conservación durante varios meses sin perder calidad. “Optimizar el presupuesto familiar no solo ayuda a comprar mejor, sino a disfrutar de las celebraciones sin presiones. Recomendamos hacer una lista con los cortes necesarios, comparar precios y aprovechar promociones por volumen, que pueden dividirse o coordinarse entre familiares o amigos”, sugiere Martínez.

En un diciembre donde la carne vuelve a ser la gran protagonista de las mesas chilenas, anticipar compras se convierte en una estrategia clave: permite enfrentar las alzas del IPC sin sacrificar sabor y garantiza tener a mano los cortes preferidos para las celebraciones. Desde Doña Carne llaman a planificar con tiempo, ya sea en sus locales o a través de su plataforma online, para vivir unas fiestas sin sobresaltos en el presupuesto ni imprevistos en la cocina.