Barómetro del vino chileno 2026: la nueva guía que revela los mejores vinos y tendencias del año

La publicación, considerada una de las más influyentes del país, presenta los vinos mejor puntuados, los reconocimientos especiales y las tendencias que marcarán la ruta del vino chileno este 2026.

La industria vitivinícola chilena comienza el año con la presentación oficial de la Guía Mesa de Cata 2026, un referente consolidado para consumidores, sommeliers y productores que buscan comprender la evolución y el desempeño del vino nacional.

Con más de veinte años de trayectoria, la guía se consolida como un insumo esencial para mapear las tendencias emergentes y reconocer a los mejores exponentes del país.

Una guía construida desde catas a ciegas

El proceso de selección se extendió por doce meses, durante los cuales el panel de expertos de la Mesa de Cata del Club de Amantes del Vino degustó cerca de 2.000 vinos chilenos en catas a ciegas, una práctica cada vez más inusual a nivel global y que garantiza independencia y rigor técnico.

Las evaluaciones estuvieron a cargo de los periodistas especializados Alejandro Jiménez y Ana María Barahona, junto al sommelier Sebastián Lobos, con coordinación técnica de Guillermo Bilbao. El sistema de puntajes, basado en la escala internacional de 100 puntos, incluyó notas de cata, sugerencias de servicio y recomendaciones de maridaje.

Los vinos mejor posicionados del año

Entre las categorías evaluadas, los resultados consolidan a Chile como un país de diversidad vitivinícola. En Vinos Ícono, dos etiquetas alcanzaron 99 puntos: Seña 2023 (Aconcagua) y Viñedo Chadwick Cabernet Sauvignon 2023 (Maipo).

En el segmento Súper Premium, el empate llegó con 97 puntos para Bouchon Granito 2022 (Maule) y Fuga 2023 (Maipo).

También hubo máximas distinciones en categorías blancas, como los Sauvignon Blanc de Casas del Bosque y Ventisquero, ambos con 97 puntos, además de espumantes provenientes del Malleco y la Región Austral que lograron puntajes similares.

Premios especiales y viñas destacadas

La edición 2026 incorporó seis categorías de reconocimiento especial. Entre ellas, Clos Des Fous fue nombrada Viña Revelación, mientras que Undurraga se quedó con el título de Viña del Año.

La distinción como Enóloga Joven del Año fue para Natalia Poblete (Casa Bauzá) y el premio de Enólogos del Año recayó en Alejandro Galaz y Felipe Tosso (Ventisquero Wine Estates).

Además, el reconocimiento a la trayectoria fue otorgado al Máster Sommelier Héctor Vergara.

Además, por tercer año consecutivo se entregaron premios a las Mejores Cartas de Vino del País: el primer lugar fue para Fuente Toscana (Ovalle).

La Guía Mesa de Cata 2026 se posiciona como un instrumento práctico en un mercado cada vez más diverso, ayudando a identificar tendencias, compras inteligentes y proyectos emergentes.

La edición impresa ya está disponible en tiendas La CAV y en su sitio web, junto con la versión digital.