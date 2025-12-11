La formación como bartender y mixólogo emerge como nueva alternativa profesional

En los últimos años, Chile ha evidenciado un cambio en las preferencias educativas de los jóvenes: las carreras universitarias tradicionales están cediendo terreno frente a oficios técnicos y formaciones prácticas que permiten una rápida inserción laboral. Dentro de este fenómeno, el barismo y la mixología han ganado especial protagonismo, con un crecimiento sostenido en matrículas y participación en cursos especializados.

Esta tendencia responde, en parte, a un crecimiento sostenido en la demanda por estudios técnicos y oficios: entre 2007 y 2016 la matrícula en carreras técnicas se incrementó en un 128 %, motivado en más del 90 % por la expansión de dichas ofertas formativas.

Con más de dos décadas de trayectoria, Bar Academy se posiciona como una alternativa concreta para quienes desean insertarse en sectores de alta demanda —como el café de especialidad, la coctelería y la hospitalidad—, sin depender de las rutas universitarias tradicionales

Su incremento en consultas y matrículas durante los últimos ciclos formativos coincide con el interés de jóvenes que buscan profesiones dinámicas, creativas y con posibilidades reales de empleabilidad. “Cuando una persona decide convertirse en bartender o barista, no está eligiendo solo un oficio: está abriendo una puerta al mundo. Son habilidades que te permiten viajar, trabajar en cualquier país y conectarte con culturas distintas a través del sabor y la hospitalidad. En Bar Academy lo vemos todos los días: personas que descubren que su talento puede llevarlos mucho más lejos de lo que imaginaron”, asegura Ricardo Guerrero, diector de Bar Academy.

Así como la cocina vivió una revolución hace una década, hoy son los oficios vinculados al café y la coctelería los que están impulsando nuevas vocaciones. Según el equipo académico, el perfil del estudiante ha cambiado: no solo llegan quienes buscan un primer oficio, sino también personas que desean reconvertirse laboralmente, emprender o profesionalizar habilidades que antes adquirían de manera informal.

La institución cuenta con programas que abarcan barismo, bartender profesional, mixología y coffee-spirits, todos con un sello práctico y metodologías alineadas con estándares internacionales. Es, además, una de las pocas escuelas en el país con certificación reconocida globalmente, un atributo clave en un mercado donde la movilidad laboral y el trabajo en hotelería continúan expandiéndose.

Los jóvenes que llegan a la academia destacan que las razones para inclinarse por estos oficios incluyen la posibilidad de trabajar mientras estudian, acceder a empleos en el corto plazo y la creciente demanda de personal capacitado en cafeterías de especialidad, restaurantes, hoteles y barras creativas. Además, modalidades diurnas, vespertinas, intensivas y de fin de semana permiten compatibilizar estudios con empleo, lo que amplía el acceso y diversifica el perfil de los asistentes.

Así, la profesionalización del barismo y la coctelería no solo responde a un cambio generacional en las preferencias laborales, sino también a una industria gastronómica que se ha sofisticado. La cultura del café de especialidad, el auge de las barras de autor y la incorporación de técnicas de mixología avanzada han impulsado la necesidad de contar con profesionales formados.

Así se anticipa que esta tendencia continuará al alza, especialmente entre jóvenes de 18 a 30 años que buscan opciones de formación más flexibles y conectadas con el mercado.