“Navidad entre Copas”: vinos del Maipo y espíritu festivo llenan el casco histórico de Santiago

Ya comenzó “Navidad entre Copas”, una fiesta urbana al aire libre que busca llevar la magia de fin de año al corazón del casco histórico de la ciudad. El Gobierno de Santiago, junto a la Corporación Regional de Desarrollo de Santiago, presentan la celebración que tiene lugar en la emblemática calle Nueva York, uno de los rincones patrimoniales más reconocidos de Santiago, los días jueves 11 y viernes 12 de diciembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas, con entrada gratuita.

Con un espíritu festivo pensado tanto para santiaguinos como para visitantes, esta edición reúne lo mejor del enoturismo del Valle del Maipo, una de las regiones vitivinícolas más importantes de Chile y reconocida internacionalmente por sus cepas icónicas. Más de 20 viñas participarán con degustaciones, venta de productos, nuevas etiquetas y recomendaciones de maridaje para preparar las celebraciones de fin de año. Junto a ellas, 12 emprendedores locales ofrecerán regalos con identidad, productos gourmet y creaciones ideales para adelantar compras navideñas con propósito.

“Navidad entre Copas es parte de nuestro compromiso de recuperar la ciudad para las personas: abrir sus calles, plazas y rincones para que las familias la recorran y disfruten. Este encuentro no solo celebra el vino, un sello de la identidad chilena, sino también nuestra vida capitalina y su comercio local. Queremos que vecinos y visitantes brinden por una ciudad más humana, más cercana y más viva”, señaló Claudio Orrego, gobernador de Santiago.

La programación contempla un escenario activo durante ambas jornadas, con cooking shows inspirados en los sabores tradicionales de Navidad: platos para la cena familiar, masas dulces y preparaciones caseras ideales para compartir. A esto se suma un recorrido especial de la Ruta de los Bares Patrimoniales de Santiago, dedicado a un clásico indiscutido de la temporada: el cola de mono, que será presentado en diversas versiones y estilos.

Como cierre perfecto, el barrio patrimonial se llenará de color y movimiento con pasacalles temáticos, protagonizados por íconos navideños locales que aparecerán en horarios sorpresa. La idea es conectar la tradición de fin de año con la historia viva del centro de Santiago y que el público pueda reencontrarse con su ciudad en un ambiente festivo y lleno de sabores.