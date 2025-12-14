Los cortes que marcarán las cenas de fin de año: sabor y opciones para todos los presupuestos

Con la llegada de las celebraciones, muchas familias comienzan a definir qué carnes serán protagonistas en sus mesas. Las cenas de diciembre suelen estar marcadas por preparaciones que combinan tradición y sabor: desde el infaltable lomo al horno y los costillares glaseados, hasta aves rellenas, plateadas a la olla y asados lentos que reúnen a toda la familia alrededor de la cocina.

A estos platos se suman acompañamientos típicos como papas duquesas, purés cremosos, arroz festivo, ensaladas con frutas de temporada y salsas caseras que elevan cualquier corte. La elección del menú no solo define los sabores de la noche, sino también el espíritu de las reuniones, donde la comida se convierte en el centro de la celebración y un espacio para compartir.

Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, explica que “diciembre es un mes en que las personas buscan carnes que luzcan, rindan y permitan cocinar sin estrés. Por eso, combinamos alternativas de alta categoría con opciones más accesibles que funcionan perfecto en recetas familiares y se adaptan a distintos tipos de menú”.

Cortes premium para lucirse y opciones versátiles para todos los bolsillos

Los cortes de mayor categoría siguen siendo favoritos en celebraciones por su suavidad y presencia. El filete se mantiene como un clásico gracias a su ternura y rápida cocción, mientras que la entraña gana terreno por su sabor marcado y textura jugosa. El lomo, tanto liso como vetado, destaca por su equilibrio entre fibra y grasa, ideal para lograr un punto rosado perfecto al horno o a la sartén. A ellos se suma el flat iron, un corte moderno que ofrece gran profundidad de sabor con pocos minutos de cocción.

Según Martínez, “estos cortes premium requieren muy poca intervención. Con un buen sellado y la cocción justa, se transforman en un plato principal perfecto para cualquier cena de fin de año”.

Para quienes buscan alternativas convenientes, el cerdo aparece como una de las proteínas más versátiles de la temporada. Puede prepararse en sartén, olla, horno o parrilla, combina con múltiples acompañamientos y rinde muy bien en menús familiares. Entre los cortes destacados están la pulpa pierna deshuesada, el lomo centro, la chuleta de centro y el costillar.

Una planificación inteligente

En vacuno, cortes como tapapecho, ganso y huachalomo funcionan de manera excelente en cocciones largas, logrando preparaciones suaves, jugosas y rendidoras para mesas numerosas.

El pollo también gana protagonismo por su precio y adaptabilidad. Trutro largo, trutro entero, pechuga deshuesada y pechuga entera permiten crear desde recetas livianas hasta preparaciones festivas y de gran rendimiento, además de ser tradicional en porciones infantiles.

Martínez agrega que “la clave está en elegir cortes que permitan cocinar en cantidad sin perder calidad. El cerdo, el pollo y los cortes económicos de vacuno entregan un muy buen balance entre sabor y presupuesto”.

Finalmente, la recomendación es anticiparse: aprovechar ofertas, elegir los cortes según el tipo de receta y calcular cantidades de acuerdo al número de invitados. Una buena planificación garantiza cenas más fluidas y sin contratiempos en una de las épocas más intensas del año.