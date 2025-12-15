Celebraciones de Año Nuevo fuera de casa: gastronomía, espectáculo y fiestas inolvidables

Diciembre marca el inicio de la cuenta regresiva hacia una de las noches más esperadas del año: el 31 de diciembre, momento en que miles de familias se reúnen para despedir el ciclo que termina y dar la bienvenida al 2026. Una fecha que muchos preparan con anticipación y que cada vez suma más alternativas para quienes buscan celebrar fuera de casa, con buena mesa, música y espectáculos diseñados para todas las edades.

Restaurantes y hoteles responden a esa demanda con cenas especiales que permiten celebrar sin cocinar, evitando el estrés de la organización y apostando por menús diseñados para la ocasión. Entre alternativas festivas, familiares o más clásicas, algunas propuestas destacan por su coherencia, trayectoria y foco en el producto.

Rubaiyat Chile: tradición y buena mesa para recibir el 2026

Para quienes valoran la cocina reconocible, el confort y el oficio bien ejecutado, Rubaiyat Chile propone despedir el año con una Cena de Año Nuevo que pone el acento en aquello que ha definido históricamente a la casa: el respeto por el producto, la precisión en la parrilla y una experiencia centrada en la mesa.

La propuesta del 31 de diciembre se estructura como un recorrido que comienza en el mar y avanza hacia el corazón del restaurante: la brasa y sus cortes emblemáticos. El menú incluye una bienvenida con couvert, seguido por preparaciones como tartar de ostión sellado con camarón en leche de tigre de maracuyá, congrio grillado con berenjena asada y romesco, y dos platos principales que representan el ADN de Rubaiyat: su clásico cochinillo asado con cebollas confitadas y el bife chorizo Rubaiyat, acompañado de purés de papas y zanahorias. El cierre llega con un buffet de postres amplio, pensado para terminar el año con algo dulce y sin apuro.

La armonización —opcional— estará a cargo de Ventisquero Wine Estates, recientemente reconocida como Viña del Año 2026 por Descorchados, con una selección que recorre espumantes, blancos, tintos y un rosé para acompañar los postres.

Más allá del menú, la propuesta se posiciona como una alternativa confiable y sobria, ideal para quienes buscan celebrar sin estridencias, en un ambiente cómodo, con servicio profesional y una cocina que privilegia la técnica por sobre la sorpresa. Los valores son de $230.000 por persona con maridaje, $200.000 por persona sin maridaje. Niños hasta 12 años cuentan con opción de menú kids.

Como complemento a la celebración, Rubaiyat vuelve a ofrecer sus Rubattones artesanales, horneados en el restaurante y pensados tanto para la mesa de fin de año como para regalar. Hay dos versiones: el Rubattone Madrid, con frutas cristalizadas y uvas pasas marinadas en vino blanco, y el Rubattone Santiago, con gotas de chocolate y relleno de dulce de leche, ambos con el sello clásico de la casa.

Gastronomía y fiesta de luces y plateado en Monticello

Monticello, el centro de entretención más importante de la Región de O’Higgins, anunció dos grandes eventos para recibir el Año Nuevo, destacando una propuesta que combina gastronomía, espectáculo y un ambiente pensado para vivir la celebración de forma inolvidable. El plato fuerte será la Cena de Año Nuevo, que ocupará los tres salones del Centro de Eventos y pondrá su foco inicial en la experiencia culinaria.

En una jornada de degustación, Marco Undurraga, chef corporativo de Dreams y Monticello, presentó los platos que conformarán el menú principal: una cena de cuatro tiempos con maridajes seleccionados. La propuesta incluye alternativas veganas en cada tiempo, opciones especiales para niños y un Candy Bar dedicado a los más pequeños. “Queremos que los asistentes sientan que viven algo más que una cena. Buscamos una experiencia que combine calidez y sorpresa, donde cada plato aporte al espíritu de la noche”, explica Undurraga.

La celebración estará inspirada en el concepto “Silver & Lights”, con luces plateadas, detalles brillantes, cotillón y una ambientación temática que acompañará el paso hacia la medianoche. “La última noche del año merece brillar”, comenta Marco Undurraga, quien encabezará esta cena de gala que resalta la identidad del vino chileno a través de sus maridajes.

Luego, la fiesta continuará con música en vivo y DJ que animará el baile hasta altas horas de la madrugada. Y, como ya es tradición, a partir de las 03:00 horas se habilitará un mesón de consomé y tapaditos para recuperar energías.

Pensada para disfrutarse con total tranquilidad, la actividad contará con un entorno seguro y estacionamientos amplios y sin costo. Con esta propuesta, Monticello reafirma su apuesta por eventos donde la gastronomía y la entretención se fusionan en una experiencia memorable.

Los tickets tienen un valor de $195.000 por persona y $95.000 para niños hasta 12 años. La celebración será el 31 de diciembre desde las 20:00 horas en el Centro de Eventos Monticello. Reservas y consultas en anuevo@monticello.cl o al +56 9 5855 7653.

Fechoría Ristorante: celebrando con espíritu italiano y mediterráneo

Ubicado en el ICON Hotel, Fechoría Ristorante propone celebrar el cierre de año desde una mirada italiana cuidada, con foco en el producto, la técnica y una puesta en escena elegante pero acogedora. Para la noche del 31 de diciembre, la experiencia se vuelve más festiva y vibrante, con sabores mediterráneos, guiños costeros y una energía pensada para despedir el año con ritmo y un toque de glamour italiano.

La propuesta se construye a través de recorridos gastronómicos equilibrados, donde el sabor y la técnica marcan el pulso, sin perder una sensación cercana y cálida. Una cena diseñada para quedarse, conversar y celebrar sin apuro, en un ambiente que combina sofisticación y comodidad.

El menú comienza con un aperitivo de bienvenida, que incluye Aperol Spritz o Puccini de mandarina, acompañado de vol au vent mixto, crocchette de papa al tartufo y arancini siciliano.

En los antipasti, destacan el tartare de atún rojo alla Tirreno y la battuta al coltello, preparaciones frescas y precisas que abren el apetito y adelantan el tono mediterráneo de la experiencia.

El fondo llega con una corda di chitarra alla Amalfitana, servida con langosta, tomate San Marzano y aceite cítrico, un plato que combina profundidad, frescor y elegancia.

El cierre es un tiramisú de Treviso reinterpretado, que reversiona el clásico italiano con sutileza y técnica.

La experiencia se acompaña de maridaje seleccionado T.H. de Viña Undurraga. Todo por un valor de $135.000 por persona. Preventa: $120.000 por persona