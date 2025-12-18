Kéfir: el fermentado que gana espacio en Chile y se consolida como aliado de la salud digestiva

El kéfir se ha posicionado como uno de los fermentados más consumidos, impulsado por su vínculo con la salud intestinal y por el creciente interés en sus potenciales beneficios para el bienestar general. Esta bebida fermentada, producida por una comunidad viva de microorganismos, es rica en probióticos y se asocia a beneficios para la salud intestinal, el aporte de nutrientes y una mejor digestión.

A diferencia del yogurt tradicional, más allá del sabor o la textura, la clave está en su composición. Mientras los yogures industriales contienen cepas bacterianas específicas y controladas, el kéfir se forma a partir de un ecosistema microbiano más complejo, donde distintas bacterias y levaduras coexisten y actúan en conjunto.

Aunque la ciencia aún investiga en profundidad todos sus efectos, la evidencia disponible sugiere que el consumo regular de kéfir puede ofrecer múltiples beneficios para la salud. Su riqueza en probióticos contribuye a una microbiota intestinal más equilibrada, lo que se traduce en una mejor digestión y un tránsito intestinal más eficiente. Además, distintos estudios indican que estos microorganismos podrían fortalecer el sistema inmunológico, apoyando las defensas del organismo.

La fermentación también reduce parte de la lactosa presente en la leche, lo que hace que el kéfir sea mejor tolerado por personas con sensibilidad a este azúcar. A ello se suman investigaciones que vinculan su consumo con posibles efectos positivos en el metabolismo y la salud cardiovascular, como mejoras en los niveles de colesterol y en el control de la glucosa, aunque estos hallazgos aún no son concluyentes.

Del nicho al supermercado

En Chile, el kéfir dejó de ser un producto de nicho asociado a preparaciones caseras para consolidarse como un alimento fermentado cada vez más presente en el retail y el comercio digital. Hoy se encuentra con facilidad en supermercados y tiendas online, reflejo de un interés creciente por opciones vinculadas a la salud digestiva y el bienestar.

Marcas nacionales como Soprole, Colun y Quillayes han incorporado kéfir natural y variedades con frutas o probióticos añadidos, en formatos que van desde porciones individuales de 120 gramos hasta envases familiares de un litro. La oferta incluye versiones sin azúcar añadida, sin lactosa y fortificadas con vitaminas, lo que da cuenta de una diversificación pensada para distintos perfiles de consumo.

Algunos desarrollos locales incluso han sido reconocidos por su innovación, como el kéfir de Quillayes con múltiples cepas de cultivos vivos. Aunque no existen cifras oficiales sobre su consumo a nivel nacional, su expansión sostenida en góndolas y catálogos digitales sugiere una popularización progresiva, impulsada sobre todo por consumidores interesados en alimentos funcionales. En ese contexto, el kéfir aparece cada vez más citado en medios y por especialistas en nutrición como una alternativa probiótica más compleja y versátil que el yogur tradicional, en línea con las tendencias globales de alimentos fermentados.

