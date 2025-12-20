Santiago se consolida como la segunda ciudad con más locales veganos en Latinoamérica

El veganismo continúa expandiéndose en Chile y Latinoamérica, impulsado por cambios culturales, mayor conciencia ambiental y una demanda creciente por opciones alimentarias basadas en plantas.

Así lo confirma el ranking 2025 elaborado por Veganuary y la plataforma HappyCow, que posiciona a Santiago como la segunda ciudad de la región con más lugares para comer vegano.

De acuerdo con la cuarta edición del ranking “Lugares con más opciones para comer vegano en Latinoamérica”, Santiago alcanza 650 locales con alternativas veganas, ubicándose solo por detrás de São Paulo y superando a ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México. Este resultado consolida a la capital chilena como un polo relevante dentro del ecosistema plant-based regional.

El informe analizó datos de 11 países latinoamericanos y evidenció que, entre 2023 y 2025, las opciones veganas en la región crecieron un 20%, pasando de 10.834 a 13.010 registros. Solo entre 2024 y 2025, el aumento fue de un 12,9%, con más de 1.400 nuevas opciones.

Chile entre los países con mayor crecimiento

A nivel país, Chile se posiciona en el cuarto lugar del ranking latinoamericano, con 1.350 opciones veganas registradas y destaca además como uno de los mercados con mayor expansión. Entre 2023 y 2025, la oferta vegana en el país creció un 42,7%, mientras que Santiago lideró el crecimiento urbano con un alza de 44,4% en el mismo periodo.

Este desarrollo no se limita a la capital. Ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Punta Arenas también aparecen como polos emergentes, reflejando una diversificación territorial de la oferta vegana.

Un cambio cultural en marcha

Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica, explicó que este avance responde a transformaciones profundas en los hábitos de consumo. “Este crecimiento es un reflejo del cambio cultural que está experimentando Latinoamérica. El mercado vegano ya no es un nicho, sino una tendencia consolidada que sigue expandiéndose”, señaló.

En la misma línea, Claudia Torres, vocera y nueva propietaria de HappyCow, destacó que muchos platos tradicionales de la región son naturalmente veganos, lo que facilita la adopción de este tipo de alimentación y conecta la cocina basada en plantas con la identidad cultural latinoamericana.

Enero Vegano y el impulso al plant-based

El informe se dio a conocer en el marco del lanzamiento de Enero Vegano 2026, campaña global impulsada por Veganuary que invita a probar la alimentación basada en plantas durante el primer mes del año.

La iniciativa ofrece apoyo gratuito, planes de comidas y libros de cocina digitales, reforzando un ecosistema que en Chile ya muestra señales claras de consolidación.

Con Santiago posicionada como uno de los principales referentes regionales, el veganismo en Chile continúa avanzando desde una tendencia emergente hacia una opción cada vez más integrada en la vida urbana y gastronómica del país.