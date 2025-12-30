Tássia Magalhães: la cocina como un manifiesto femenino

Desde pequeña, la cocina fue su fascinación. Criada en una ciudad cercana a São Paulo, descubrió su amor por la gastronomía observando a su padre preparar platos tradicionales, mientras ella aprendía de cada detalle. A diferencia de la típica historia de chef, su inspiración no vino de una abuela cocinera ni de su madre, sino de un entorno familiar donde la comida era celebrada y compartida más que enseñada. Esa pasión, presente desde la adolescencia, se convirtió en profesión cuando decidió estudiar gastronomía con el apoyo incondicional de su padre.

A los 18 años, Tássia Magalhães entró por primera vez a una cocina profesional; desde ese momento se dio cuenta de que no habría otro camino para ella. Hoy, con 36 años, lidera Nelita, un restaurante en São Paulo que no solo es un referente gastronómico por su impecable técnica, sino también por su alma. Un alma que se nutre de una herencia italiana adoptada por el suelo brasileño.

“Cuando entré a una cocina profesional por primera vez, fue un ‘wow’. Supe que quería dedicarme a esto toda mi vida”, recuerda. Su trayectoria está marcada por desafíos y aprendizajes, especialmente por ser la única mujer en cocinas dominadas por hombres. Sin embargo, lejos de desanimarse, transformó esas experiencias en motivación para construir espacios inclusivos y de liderazgo femenino.

Su formación no se limitó a Brasil. En 2010, motivada por su curiosidad y por el auge de la gastronomía nórdica, realizó una pasantía en Dinamarca, país que ese año recibía un fuerte reconocimiento internacional por su innovación culinaria, justo cuando el restaurante Noma se coronaba como el mejor del planeta. Allí profundizó en técnicas de fermentación y cocina de producto, herramientas que luego adaptó a su cocina brasileña con identidad propia.

El concepto de su restaurante actual, Nelita, refleja esa filosofía. Inspirado en la cocina italiana, pero utilizando exclusivamente productos brasileños, busca contar una historia auténtica: “No quería replicar recetas de afuera, sino mostrar algo verdadero, algo que salga de adentro hacia afuera”. Abierto durante la pandemia, Nelita es un espacio donde la transparencia y la hospitalidad se viven desde la arquitectura hasta la atención al cliente, con un equipo de cocina compuesto únicamente por mujeres, fomentando la solidaridad y la inspiración mutua.

Para Tássia, la cocina con identidad va más allá de la técnica: es expresión de autenticidad y respeto por el origen de los ingredientes. Su liderazgo se basa en el ejemplo, la escucha y la disciplina, en lugar de la imposición o el miedo, creando un ambiente donde el equipo se siente motivado y comprometido.

“Fui entrenada para ser dura, pero aprendí que para ser líder no necesitas que te tengan miedo. Es mejor liderar con el ejemplo”.

Recientemente nombrada Mejor Chef Femenina de América Latina, Tássia recibe el premio con humildad y un fuerte sentido de responsabilidad. “Este premio no es mío; es de cada niña en la cocina de Nelita. Es una forma de ser vistas en un mundo donde la probabilidad de que una mujer gane estos reconocimientos sigue siendo baja”.

Hoy, entre sus nuevos proyectos y su bar de vinos, Tássia sigue cocinando con un propósito claro: la hospitalidad es transparencia. Su legado no son solo sus platos, sino el camino que está abriendo para las próximas generaciones de cocineras. Porque, como ella misma dice: “Todo tiene su tiempo. Lo importante es que cada paso tenga sentido”.