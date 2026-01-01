De norte a sur: fiestas costumbristas revalorizan la pesca artesanal y la identidad costera

El verano vuelve a activar una de las expresiones culturales más profundas del borde costero chileno: las fiestas costumbristas organizadas por caletas y localidades pesqueras que celebran la pesca artesanal, la gastronomía marina y la vida comunitaria.

Con actividades familiares, degustaciones, música y oficios tradicionales, estas festividades trazan una ruta de norte a sur que también impulsa el turismo local y la economía costera.

Tradición, identidad y desarrollo local

Cerca de quince celebraciones conforman este circuito estival que se extiende desde enero y que es organizado por comunidades pesqueras con el respaldo de municipios, aportes privados y el fondo concursable Fiestas del Mar del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa), que entrega tres millones de pesos a cada evento seleccionado.

Para el director nacional de Indespa, Leonardo Llanos, estas fiestas representan el corazón del verano en las localidades costeras. “Unen a la comunidad en torno a la identidad costera, tradiciones y sabores del mar. Además, generan un impacto relevante en el consumo de productos del mar, el turismo y la economía local, rescatando los oficios de pescadores, pescadoras, buzos, algueras y acuicultores de pequeña escala”, señaló.

Fiestas de norte a sur

En la Región de Atacama, la caleta Torres del Inca de Chañaral celebra el Festival del Erizo (20 de enero), con degustaciones gratuitas y actividades familiares. En la misma comuna, la caleta Flamenco organiza la Fiesta del Dorado (14 de febrero), dedicada a este pez de altura y a la cocina local.

Más al sur, en Freirina, la caleta Los Burros Sur realiza la Fiesta del Salpicón Marino (28 de febrero), una preparación típica que resume los sabores del litoral atacameño. En la Región de Coquimbo, la Fiesta Costumbrista de Puerto Aldea (14 y 15 de febrero) reúne a la pesca artesanal en torno a platos tradicionales y folclor.

La Región de Valparaíso suma la Fiesta de la Merluza (7 de febrero) en la caleta Puertecito de San Antonio, mientras que en O’Higgins, la Fiesta del Piure Asado (14 de febrero) en La Vega de Pupuya pone en valor el trabajo de los buzos mariscadores.

Cultura viva y cocina del mar en el sur

En el centro sur, Constitución alberga la Fiesta Gastronómica del Puerto de Maguillines, y Lota la Fiesta del Pescado y Pan Amasado. En La Araucanía, la histórica Fiesta Costumbrista de Nehuentue y La Chorada Más Grande de Chile convocan a miles de visitantes en torno al choro maltón y la cocina lafkenche.

Valdivia, Calbuco, Bahía Mansa, Maullín y Chiloé completan esta ruta con festividades que combinan gastronomía, música y memoria local, cerrando la temporada con curantos, algas, pescados y mariscos preparados por las propias comunidades.

Más allá del atractivo turístico, estas celebraciones cumplen un rol clave en la transmisión de saberes, el fortalecimiento del tejido social y la valorización de la pesca artesanal como patrimonio cultural vivo. En un contexto de desafíos ambientales y económicos para el sector, las fiestas costumbristas se consolidan como un espacio donde tradición, identidad y desarrollo local se encuentran frente al mar.