Opciones veganas se expanden en Chile: Valparaíso refuerza su oferta gastronómica sostenible

La oferta de lugares con opciones veganas para comer sigue ampliándose en el país, de la mano de cambios en los hábitos alimentarios, mayor conciencia ambiental y una demanda creciente por alternativas inclusivas.

En ese escenario, Valparaíso dio un nuevo paso al lanzar una guía oficial que reúne su variada propuesta gastronómica basada en plantas, posicionándose como un referente en turismo sostenible.

Una tendencia que gana espacio en la gastronomía nacional

La alimentación basada en plantas dejó de ser una opción de nicho para transformarse en parte del paisaje gastronómico de muchas ciudades del país. Restaurantes especializados, cafés y locales tradicionales han incorporado preparaciones veganas a sus cartas, respondiendo tanto a personas veganas como a quienes buscan reducir el consumo de productos de origen animal.

Valparaíso es uno de los ejemplos más visibles de esta transformación. Con más de 30 establecimientos que ofrecen comida vegana o alternativas basadas en plantas, la ciudad evidencia un cambio sostenido en la forma de entender la gastronomía, el bienestar y la relación con el entorno.

Guía vegana para residentes y turistas

En alianza con Veganuary, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso lanzó la Guía de Lugares con Opciones Veganas, un recurso que visibiliza esta oferta y facilita el acceso a información tanto para residentes como para visitantes, especialmente en el periodo estival, uno de los de mayor flujo turístico.

Stephanie Umaña Canessa, encargada del Departamento de Turismo del municipio, señaló que “contar con una guía de servicios gastronómicos veganos en la comuna de Valparaíso es un paso clave para consolidar un destino turístico integral e inclusivo”.

La autoridad destacó que esta oferta refleja “una transformación en los hábitos de consumo y una creciente conciencia respecto a la alimentación, el bienestar y el respeto por el entorno”.

Turismo sostenible y diversidad alimentaria

La iniciativa se enmarca en la campaña “Enero Vegano” de Veganuary, que invita a probar la alimentación basada en plantas durante el primer mes del año. Para Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica, la guía es más que una herramienta turística.

“Estamos entusiasmados de colaborar con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso en este hito importante para la región. Esta guía no es solo una herramienta turística; es un reflejo del cambio real que está ocurriendo en Latinoamérica. Valparaíso demuestra que las ciudades pueden ser sostenibles y prósperas cuando abrazan la diversidad alimentaria. En Veganuary, creemos que enero es el momento perfecto para inspirar a residentes y visitantes a descubrir una forma de vivir más consciente”, afirmó.

Este posicionamiento no es aislado. Valparaíso fue destacada recientemente como la tercera ciudad del país con más opciones para comer vegano, según el ranking de Veganuary y HappyCow, consolidando una tendencia que se replica en distintas regiones.

Aunque enero concentra la atención por la campaña Veganuary, el crecimiento de locales con opciones veganas apunta a una transformación de largo plazo.

La guía, disponible en plataformas digitales del municipio y de Veganuary, busca ser una herramienta permanente que acompañe a una ciudadanía cada vez más diversa en sus elecciones alimentarias y a un turismo que valora la sostenibilidad como parte de la experiencia.