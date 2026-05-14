Gobierno defiende “flexibilización” ambiental y salmonera en antesala de votación en comisión

La “ley miscelánea” del gobierno de José Antonio Kast logró superar esta semana su primer peaje político en Hacienda, pero el aterrizaje en la Comisión de Medio Ambiente dejó en evidencia que el camino legislativo está lejos de despejarse. Y no solo por la oposición: incluso en el oficialismo ya comenzaron a aparecer fisuras, dudas y costos políticos asociados a la ofensiva del ministro Jorge Quiroz para destrabar inversiones y apurar la reconstrucción.

El proyecto —un paquete de 206 páginas con 33 artículos permanentes y más de 20 transitorios— llegó este jueves a Medio Ambiente —instancia presidida por el diputado Guillermo Ramírez (UDI)— arrastrando críticas por la velocidad de la tramitación y por el intento del Ejecutivo de meter bajo un mismo paraguas reconstrucción, permisología, salmoneras y crecimiento económico.

El debate rápidamente subió de tono cuando el diputado Jaime Bassa (FA) apuntó directo contra la norma que permitiría devolver gastos a inversionistas si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) termina anulada por tribunales. Para el frenteamplista, el mensaje del Ejecutivo es peligrosamente claro: consiga la RCA primero y discuta la legalidad después. “Es un seguro a la ilegalidad”, disparó.

Quiroz respondió que se trata de una herramienta para reducir incertidumbre en proyectos de gran escala y recalcó que no habrá compensaciones si hubo antecedentes falsos o maliciosos. Aun así, el punto quedó instalado como uno de los principales focos de conflicto de cara a la votación del lunes.

“Esto es un mecanismo de seguro, porque cuando el costo es muy grande, la probabilidad es muy pequeña, 1% (…) una inversión de miles de millones de dólares, la probabilidad que sea rechazada al final de la RCA es muy baja. Y precisamente como es baja, pero el costo muy grande, sencillamente la inversión no ocurre”, comentó el ministro Quiroz.

Modificación a Ley de Pesca

Las salmoneras también estuvieron al centro de la disputa política durante la discusión de la “ley miscelánea” en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. El Gobierno de José Antonio Kast defendió los cambios impulsados por el Ejecutivo para “flexibilizar” relocalizaciones y microrelocalizaciones de concesiones acuícolas, mientras la oposición acusó que La Moneda intenta debilitar controles ambientales bajo la bandera de combatir la “permisología”.

Uno de los focos de la discusión estuvo en la modificación al artículo 5 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, donde el Ejecutivo busca excluir del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ciertas relocalizaciones de concesiones salmoneras. La propuesta también pretende simplificar las llamadas microrelocalizaciones, argumentando que el modelo vigente las volvió prácticamente inviables.

Desde Hacienda, el ministro Jorge Quiroz defendió la medida asegurando que el sistema actual terminó bloqueando ajustes de bajo impacto ambiental y afectando inversiones en el sector.

Pero la oposición salió a cuestionar las cifras exhibidas por el Ejecutivo para justificar los cambios. El diputado Jaime Bassa acusó que el Gobierno exagera el nivel de paralización de solicitudes de relocalización salmonera. Según sostuvo, no es efectivo que más de mil solicitudes permanezcan pendientes, ya que gran parte fueron rechazadas y no continúan en tramitación.

El cruce dejó instalado uno de los principales flancos ambientales de la “ley Quiroz” de cara a la votación del próximo lunes en la comisión, donde el oficialismo tiene mayoría, pero enfrenta crecientes cuestionamientos por el alcance de las flexibilizaciones ambientales incluidas en el proyecto.

La comisión fijó para el próximo lunes, a las 13:00 horas, la votación de las indicaciones ingresadas al proyecto.

“Pequeños ajustes”

Durante la discusión de este jueves, el ministro defendió nuevamente que el Gobierno no busca desmontar regulaciones, sino corregir un sistema que —según repite La Moneda— convirtió los permisos en un pantano burocrático. “Lo que estamos haciendo nosotros no es remover esta institucionalidad, (sino que) hacer pequeños ajustes para que las velocidades sean coherentes con un país que aspire al progreso y al bienestar de la mayoría de los chilenos”, sostuvo el titular de Hacienda.

El debate continúa

Tras lo ocurrido ayer en la Comisión de Hacienda, el Presidente José Antonio Kast defendió el avance del proyecto y sostuvo que las diferencias surgidas en comisión forman parte de una discusión legislativa que aún está lejos de cerrarse, destacando que varias materias seguirán negociándose en las próximas etapas.

En La Moneda transmiten que el objetivo principal sigue siendo sacar adelante una agenda orientada a acelerar el crecimiento económico, pese a que algunas propuestas oficialistas no lograron respaldo. Desde el Ejecutivo recalcaron que evaluarán si vuelven a impulsar ciertos puntos rechazados, aunque privilegiando acuerdos políticos para mantener el ritmo de la tramitación.

En paralelo, sectores de oposición endurecieron sus reparos. Según consigna Cooperativa, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, manifestó preocupación por la rapidez con que avanza una iniciativa que —a su juicio— podría tener efectos de largo plazo, e insistió en que la discusión requiere mayor atención pública antes de la votación definitiva. Y, desde el Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic criticó la amplitud de contenidos incorporados en la ley miscelánea, advirtiendo que la mezcla de temas terminó desplazando del centro del debate asuntos urgentes como la reconstrucción.