Senadores impulsan proyecto para obligar a restaurantes a informar calorías en sus platos

La iniciativa, impulsada por los senadores Sebastián Keitel, Francisco Chahuán e Iván Flores, propone modificar la Ley N° 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con el propósito de facilitar decisiones alimentarias informadas y contribuir a la prevención de la obesidad y de enfermedades crónicas asociadas a una mala alimentación.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional y fue derivado a la Comisión de Salud del Senado, instancia que deberá analizar y discutir el alcance de la propuesta.

La moción se sustenta en las alarmantes cifras de obesidad que registra Chile, que lidera los índices en Sudamérica tanto en población adulta como infantil. Según se señala en el texto legal (Boletín N° 18001-11), este escenario está estrechamente vinculado al alto consumo de alimentos ultraprocesados, lo que refuerza la necesidad de profundizar las políticas de prevención en salud pública.

Si bien los autores reconocen el carácter pionero de la Ley N° 20.606, particularmente por la implementación de los sellos de advertencia nutricional, sostienen que la normativa puede perfeccionarse ampliando la información disponible al momento de consumir alimentos preparados fuera del hogar. Como referencia, el proyecto cita la regulación vigente en Estados Unidos, donde se exige el etiquetado calórico en los menús de restaurantes, así como la experiencia de la provincia de Ontario, en Canadá, que aplica una medida similar.

La discusión se enmarca en un debate más amplio sobre el impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud. En esa línea, en los últimos meses también se han presentado otras iniciativas legislativas, como un proyecto ingresado en diciembre que busca prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de carnes procesadas en Chile. La propuesta apunta a proteger la salud pública, especialmente de niñas, niños y adolescentes, frente a la evidencia científica que vincula el consumo de estos productos con un mayor riesgo de cáncer colorrectal.

Esta iniciativa se apoya en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye a las carnes procesadas dentro del Grupo 1 de alimentos cancerígenos para humanos, categoría que agrupa productos con evidencia científica sólida sobre sus efectos nocivos. En este grupo se encuentran alimentos como jamón, salchichas, embutidos, tocino, nuggets, longanizas y fiambres.