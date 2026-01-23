El noruego que inventó el sushi con salmón crudo y logró imponerlo en Japón

“Pude ver que el segmento más interesante del mercado japonés era el de sushi y sashimi, dominado por mariscos muy valiosos como el atún rojo y la dorada, además de varios tipos de mariscos”, relata.

El pescado servido crudo en sushi y sashimi se vendía hasta diez veces más caro que para cocinar.

Si el salmón noruego lograba entrar en ese segmento, sería transformador, pero existía un gran obstáculo.

“Cuando presentamos por primera vez el salmón para sushi o sashimi a quienes trabajaban en la industria, como mayoristas o importadores, dijeron: ‘No, los japoneses no comemos salmón crudo'”, cuenta Olsen.

“Pensaban que olía a río, que la textura no era la adecuada, que el color no era lo suficientemente rojo”.

Además, en Japón se creía que el salmón salvaje del Pacífico conllevaba riesgos de parásitos, mientras que el salmón del Atlántico de piscifactoría se consideraba inferior.

Para cambiar la percepción, Olsen y su equipo crearon un nuevo nombre para su producto.

Evitaron la palabra japonesa para salmón, shake, y en su lugar utilizaron el nombre Noruee saamon, una versión japonizada de “salmón noruego”.

A esto le siguieron campañas de marketing y colaboraciones con chefs de renombre, como Yukata Ishinabe, estrella de un exitoso programa de cocina en televisión.

A pesar de estos esfuerzos, el progreso fue lento. Entonces, llegó una crisis.

A principios de la década de 1990, la producción de salmón de piscifactoría noruego crecía mucho más rápido de lo que los compradores de Europa y Estados Unidos podían gestionar: 37.500 toneladas de salmón quedaron atrapadas sin vender en los congeladores.