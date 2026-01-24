Bar renueva su carta astrológica y propone un viaje zodiacal en clave de coctelería de autor

Luna Bar, el espacio en las alturas del AC Hotel Santiago Cenco Costanera, inicia un nuevo ciclo con el lanzamiento de su renovada carta astrológica, una propuesta que invita a cada visitante a encontrar su “match” zodiacal en formato cóctel. Inspirada en los 12 signos del zodiaco, la nueva selección fue desarrollada por el equipo de barra liderado por Wladimir Muñoz y Raquel Mamani, con el objetivo de ofrecer una experiencia multisensorial que combine sabor, estética y personalidad.

La actualización surge a partir de un análisis detallado del comportamiento de los consumidores y de las tendencias internacionales en mixología. El resultado es una carta donde la alquimia líquida y el diseño dialogan para ampliar el horizonte de sabores. “Nuestro objetivo con este refresh es ampliar el abanico de gustos. No queremos que la elección se limite solo a que el cliente se identifique con su propio signo, sino ofrecer la oportunidad de probar destilados, texturas y perfiles de sabor que quizás no acostumbran a beber, pero que los sorprenderán”, explica Kristhel Amaya, director of sales de AC Hotel Santiago Cenco Costanera.

Ubicado en el piso 17 del AC Hotel Santiago Cenco Costanera, Luna Bar se ha posicionado como uno de los rooftops más emblemáticos de la capital. Referente de la escena nocturna y de la mixología local, el espacio destaca por su coctelería de autor, un diseño sofisticado y una vista panorámica privilegiada sobre la ciudad.

Una evolución estelar

La propuesta líquida de Luna Bar se construye sobre una cuidada selección de cócteles de autor, con combinaciones creativas y contemporáneas —como su actual carta inspirada en los signos del zodiaco— donde cada preparación explora perfiles de sabor únicos pensados para sorprender al comensal. A ello se suma una mirada atenta a las tendencias globales, con el uso de ingredientes como café, miso o eucalipto, que aportan notas herbales y umami, elevando la complejidad y personalidad de cada trago.

La propuesta mantiene la esencia que ha consolidado a Luna Bar como uno de los hotspots capitalinos, pero se permite reescribir el destino de varios signos. Aries conserva su receta original como best seller de la casa, mientras que Tauro, Leo, Virgo, Acuario y Piscis presentan identidades completamente renovadas, desde los ingredientes hasta la presentación. El resto del zodiaco suma un refresh visual, con cristalería de diseño y garnish de autor que elevan la experiencia.

Entre las novedades destacan ingredientes en plena tendencia global, como el café en coctelería, y apuestas más arriesgadas como el miso y el eucalipto, que aportan notas umami y herbales para desafiar los códigos tradicionales. “Nuestros cócteles tienen la misión de acompañar la vista inigualable y la hospitalidad del hotel para crear una experiencia memorable, apelando al paladar del público local tanto como el turista internacional”, agrega Amaya.

Un brindis para todos

Pensada tanto para paladares clásicos como para espíritus exploradores, la nueva carta propone un recorrido de descubrimiento donde cada trago dialoga con la vista panorámica de Santiago. En Luna Bar, el cóctel deja de ser solo una bebida para transformarse en parte esencial de una experiencia que combina altura, diseño y personalidad zodiacal.