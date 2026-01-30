Tongoy busca recuperar el verano con festival musical y gastronómico

Tongoy no se entiende sin el mar. Su historia, su identidad y su economía están profundamente ligadas a la bahía que le da forma al balneario y a una gastronomía marina que ha convertido a este rincón de la Región de Coquimbo en un destino imperdible del norte chico. Ostiones frescos, pescados recién desembarcados, camarones y recetas que se transmiten de generación en generación son parte de un paisaje cotidiano que en verano se intensifica con la llegada de miles de visitantes.

Este 2026, la temporada estival tiene un sabor especial. Luego de días complejos para la comunidad local, marcados por el cierre preventivo por marea roja, el levantamiento de la medida por parte de la Seremi de Salud de Coquimbo, el pasado 16 de enero, permitió que el balneario volviera a respirar. La reapertura no solo trajo alivio sanitario, sino también esperanza para pescadores, recolectores y emprendedores gastronómicos que vieron paralizadas sus actividades en plena temporada alta.

Con ese telón de fondo, Tongoy se prepara para vivir un fin de semana donde la música, la cocina y la vida de caleta serán protagonistas.

Música frente al mar

Este viernes 30 de enero, desde las 19:30 horas, el sector muelle de la Caleta de Tongoy se transformará en un gran escenario al aire libre con la actividad “El Verano se vive en Tongoy”, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Coquimbo para potenciar el balneario en uno de los momentos más intensos del año.

La jornada tendrá como platos fuertes a Los Kuatreros del Sur, referentes de la cumbia ranchera a nivel nacional, y al Grupo Fantasía, que aportará ritmo y sabor tropical. A ellos se suman el ballet folclórico Alas de mi Patria, las agrupaciones locales Los Pachangos y Los Korsarios del Amor, además del DJ Muska, encargado de encender el ambiente desde los primeros minutos. Todo, acompañado por foodtrucks, un atardecer privilegiado y un entorno pensado para el disfrute familiar.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, extendió la invitación a vecinos y turistas a sumarse a esta celebración gratuita. “Queremos invitar a todas las personas a que vengan a disfrutar de un show gratuito y de calidad que hemos preparado en uno de los balnearios más lindos del país como lo es Tongoy. Grupos musicales de calidad, un lindo atardecer, en un espacio familiar y seguro, foodtrucks y muchas sorpresas más son parte de esta puesta en escena”, señaló.

El sabor de la caleta

La experiencia comienza mucho antes del atardecer. El mismo viernes 30 de enero, desde las 11:00 horas, el muelle será escenario del Festival Gastronómico “Tongoy Somos Caleta”, una instancia que pone en valor los productos del mar que han dado fama a la zona.

Ostiones, camarones y pescados frescos serán los protagonistas de un encuentro que busca reconocer el trabajo de pescadores artesanales y cocineros locales. El festival contará con presentaciones de chefs de Tongoy, junto a la participación de INACAP y DUOC UC, además de degustaciones, actividades familiares y espacios de encuentro entre tradición y nuevas miradas culinarias.

Más que un festival, se trata de una celebración de la identidad local, donde el mar no es solo paisaje, sino sustento, cultura y orgullo.