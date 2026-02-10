Bahía Inglesa se transforma en capital gastronómica del verano con el festival Cocinas del Pacífico

Artes visuales, música, cine, cultura alimentaria, mercado abierto y una abundante propuesta de cocina playera darán vida, entre el 15 y el 22 de febrero, al Festival Internacional de Gastronomía de Bahía Inglesa. En su duodécima edición, el evento reafirma su posición como la cita gastronómica más importante del verano chileno.

Durante una semana completa, el balneario de Bahía Inglesa, en la comuna de Caldera, Región de Atacama, se convertirá en el epicentro de una verdadera fiesta de sabores. La XII edición del Festival Internacional de Gastronomía Cocinas del Pacífico reunirá actividades pensadas para públicos diversos, integrando turismo, arte y entretención en torno a la experiencia del comer y todo lo que lo rodea.

El evento es financiado con recursos del Gobierno Regional de Atacama y cuenta con la aprobación del Consejo Regional, con el objetivo de fortalecer y relevar el patrimonio cultural y culinario de la zona. A ello se suma el aporte de Minera Candelaria, ProChile Atacama, PY y Empresas Copec, además del respaldo de la Ilustre Municipalidad de Caldera.

Esta versión contará con su base habitual: una destacada delegación de cocineras y cocineros que representan expresiones culinarias y culturales de China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, México, Ecuador y Perú. Los invitados realizarán activaciones gastronómicas y charlas en restaurantes locales. A este grupo se suman representantes de Francia y Palestina, reforzando el compromiso del festival con la diversidad.

El programa incluye también el segmento “Dulces del Pacifico”, dedicado a la pastelería y los postres, con expositores locales y figuras nacionales como la destacada chef pastelera Camila Fiol, junto a invitados internacionales. A esto se suma “Barras del Pacifico”, espacio orientado a las bebidas nacionales y a la promoción del Pisco de Atacama, con la participación de Lady Ramírez (Pisco Alto Atacama), Pilar Uribe (Pisco Bramador) y el periodista gastronómico, director de revista Viaje al Sabor y editor de Revista La CAV, Carlos Reyes Medel.

En el ámbito vitivinícola destaca la presencia de la enóloga francesa y socia de la viña L’Entremetteuse, Laurence Del Real, quien ofrecerá una charla sobre el uso de las etiquetas como recurso gráfico en el vino.

“Cafés del Pacifico”, en su segunda versión, incluirá el campeonato de “Latte Art”, que celebrará su fecha zonal norte en Bahía Inglesa, organizado por Lorena Meza, de cafetería Bahía Inglesa. En tanto, durante el tramo final del festival, el sábado 21 y domingo 22, se desarrollará la “Feria de Productos y Preparaciones” en el Paseo Playa Las Machas, con más de 40 expositores culinarios, sesiones de cocina en vivo y degustaciones para los más de cuatro mil asistentes que se esperan ese fin de semana.

Arte, proyectos locales, música y cine: la cultura que rodea la experiencia gastronómica

La propuesta del festival entiende la gastronomía como una expresión cultural integral. Por ello, el “Ciclo de Artes Visuales y Gastronomía”, presente desde sus inicios, presentará este año la exposición “100 Razones / 100 Raciones”, una obra colectiva que reúne el trabajo de 100 creadores de la Región de Atacama, desarrollado durante 2025 y seleccionado por el artista y curador Jorge Coco González.

En el espacio de “Proyectos Locales” se presentarán iniciativas productivas vinculadas a la cultura y el patrimonio regional. Se trata de exposiciones abiertas y gratuitas de productores alimentarios y gastronómicos, apoyados por instituciones como ProChile, Corfo y el Sindicato Punta Froden, además de empresas como Copec y Minera Candelaria, a través de sus áreas de asuntos comunitarios.

La música también ocupa un lugar central en la programación. En esta edición, el principal atractivo será el artista mexicano “Mexican Rare Groove”, con su propuesta de cumbia psicodélica y estilo sonidero, quien compartirá escenario con el DJ y productor nacional Fat Pablo.

Por su parte, el “Ciclo de Cine y Gastronomía” contará nuevamente con el aporte de Roser Fort, directora de Cine Arte Alameda, quien junto al director Tomás Alzamora presentará las películas “La Mentirita Blanca” y “Denominación de Origen”, la cinta más vista en Chile durante 2025 y que fue preestrenada con éxito en este mismo festival.