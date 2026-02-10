Los martes de martini que quieren transformar las noches del verano

En un momento en que la coctelería vuelve a mirar a los clásicos para reinterpretarlos, el martini recupera protagonismo como estructura y como lenguaje. Su aparente simplicidad lo convierte en el lienzo perfecto para nuevas lecturas: menos alcohol, más equilibrio, ingredientes locales y una búsqueda consciente del sabor.

Y como el verano en la ciudad se vive mejor con una copa de cristal bien fría en la mano, bajo esa premisa nace Martes de Martini, el nuevo ciclo de Waqar Botanic que redefine el concepto de after office en Santiago, combinando encuentro, degustación y coctelería de autor.

La iniciativa surge de la alianza entre Waqar Botanic y Ruta del Cóctel, con el objetivo de sincronizar algunos de los bares más destacados de la capital en una experiencia común, donde el martini —ícono indiscutido de la coctelería clásica— se presenta desde una mirada contemporánea, innovadora y profundamente sensorial.

Una base ideal para la experimentación contemporánea, dando origen a una nueva ola de reinterpretaciones que respetan su espíritu, pero dialogan con los sabores, territorios y sensibilidades actuales.Esa es precisamente la inspiración detrás de las tres versiones creadas para este ciclo, pensadas para impactar el paladar con sutileza y carácter.

Botanic Dry es la expresión más pura del estilo. Un martini clásico que realza el perfil botánico del destilado, suavizado con unas gotas de AVOE que aportan textura y redondez.

es la expresión más pura del estilo. Un martini clásico que realza el perfil botánico del destilado, suavizado con unas gotas de AVOE que aportan textura y redondez. Dirty Grapes propone un giro audaz, salino y sofisticado, donde la técnica “dirty” se cruza con la identidad local a través del ají verde y encurtidos, aportando carácter y profundidad.

propone un giro audaz, salino y sofisticado, donde la técnica “dirty” se cruza con la identidad local a través del ají verde y encurtidos, aportando carácter y profundidad. Reverse, en tanto, responde a una de las grandes tendencias actuales: menor graduación alcohólica y mayor amabilidad en boca. La uva de Botanic se encuentra con la del vermut dry y la del Chardonnay, logrando un martini equilibrado, ligeramente más dulce y sorprendentemente fresco.

Los Martes de Martini se viven con descuentos especiales todos los martes en una selección de bares icónicos de Santiago, cada uno con una propuesta gastronómica y de ambiente que potencia la experiencia.

En Prima Bar (Alonso de Córdova), ubicado en uno de los barrios gastronómicos más premiados de la ciudad, la experiencia se completa con la alta cocina del chef Kurt, ofreciendo un 30% de descuento en la carta de comida al maridar con martini.

(Alonso de Córdova), ubicado en uno de los barrios gastronómicos más premiados de la ciudad, la experiencia se completa con la alta cocina del chef Kurt, ofreciendo un 30% de descuento en la carta de comida al maridar con martini. La Vermutería , en su nuevo local de Terraza San Cristóbal, suma vanguardia y frescura en uno de los spots más comentados del cerro.

, en su nuevo local de Terraza San Cristóbal, suma vanguardia y frescura en uno de los spots más comentados del cerro. Oculto Beer Garden , en Providencia, se posiciona como el secreto mejor guardado para quienes buscan ambiente, precios atractivos y una propuesta gastronómica sólida.

, en Providencia, se posiciona como el secreto mejor guardado para quienes buscan ambiente, precios atractivos y una propuesta gastronómica sólida. Sushi Nikkei 17, también en Providencia, aporta el cruce peruano-japonés con creaciones que destacan por la calidad de sus mariscos, vegetales y técnica nikkei.

Este martes 10 de febrero, el punto de encuentro será Sushi Nikkei 17, donde Martes de Martini se transforma en una verdadera fiesta. Desde las 20:00 horas, el maridaje entre sushi y martini se potenciará con la música de DJ Darse. Reservando mesa y comprando los martinis con precio especial, los asistentes accederán además a un 20% de descuento en la carta de sushi y mariscos.

Una invitación a redescubrir el martini desde el placer, la técnica y el encuentro, en una ruta que confirma que los clásicos, cuando se reinterpretan con intención, nunca pasan de moda.