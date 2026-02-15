Caldo, chía o kombucha: ¿funcionan realmente los alimentos virales para la salud intestinal?

La salud intestinal se ha convertido en una de las palabras de moda favoritas en redes sociales.

Desde beber agua de semillas de chía a primera hora de la mañana hasta añadir gel de musgo marino a los batidos y tomar caldo de huesos para “sanar” el intestino: son productos a los que se les atribuyen beneficios que van desde un mejor estado de ánimo hasta más energía.

Pero detrás de los alimentos virales la realidad es más compleja, afirman los científicos, especialmente porque se trata de un campo en desarrollo con nueva evidencia que surge casi a diario.

Si bien el microbioma intestinal desempeña un papel crucial en nuestro bienestar, la evidencia para muchas de estas soluciones es escasa y, para la mayoría de las personas sanas, obsesionarse con la “sanación” intestinal puede ser innecesario.

¿Qué es el microbioma intestinal?