Vendimia de Curicó: la fiesta del vino más antigua de Chile que hoy es ícono del enoturismo nacional

La Vendimia de Curicó, celebrada en pleno corazón del Maule, es la fiesta del vino más antigua y emblemática de Chile. Pionera entre las festividades vitivinícolas del país, se ha consolidado como un referente del enoturismo nacional.

Cada año, la celebración se realiza durante la tercera semana de marzo, coincidiendo con el cierre de la cosecha en el Valle de Curicó y el final del verano. Este año se realizará el 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Estadio La Granja. Durante ese fin de semana, la ciudad se transforma en un punto de encuentro ideal para quienes buscan escapadas enoturísticas: temperaturas cálidas que rara vez superan los 27°C, jornadas perfectas para disfrutar actividades al aire libre y un valle que luce en su máximo esplendor, con viñedos teñidos de colores intensos.

De celebración local a referente nacional del enoturismo

Su origen se remonta a 1986, cuando el enólogo español Miguel A. Torres impulsó la creación de una celebración que uniera tradiciones chilenas y españolas en honor a la vendimia. Desde entonces, el evento no ha dejado de crecer hasta convertirse en la fiesta de la cosecha más relevante del país, congregando cada año a más de 200 mil visitantes y a los principales productores de vino de Chile.

Su propósito es reunir a productores, viñas, artesanos y amantes del vino en torno a la cultura local, a través de degustaciones, pisadas de uva, gastronomía, música y diversas expresiones populares. La primera edición oficialmente reconocida se realizó en 1987 y, desde entonces, la celebración ha crecido de manera sostenida, hasta consolidarse como la vendimia más importante de Chile por su magnitud, tradición y relevancia cultural.

Durante tres días, Curicó vibra entre música, gastronomía y degustaciones de las viñas locales, dando vida a un verdadero carnaval del vino chileno.

La fiesta que combina tradición, turismo y modernidad para atraer a miles al valle

En su edición 2023, la Vendimia de Curicó superó los 250 mil asistentes, marcando un récord histórico para el festival. Más allá de la celebración del vino, el evento se ha convertido en un motor para la economía local: impulsa el enoturismo y beneficia directamente a viñas, comerciantes, artesanos, la gastronomía y el turismo regional. Su tradición, alcance y creciente profesionalización han posicionado a Curicó como un referente nacional, reconocimiento que la comuna ha consolidado con diversos sellos y distinciones oficiales.

La Vendimia de Curicó es mucho más que una celebración: es un emblema de identidad local y un tributo a la cultura vitivinícola que mantiene viva una tradición con raíces profundas en el valle. Al mismo tiempo, funciona como una vitrina privilegiada para el enoturismo nacional, permitiendo descubrir el territorio, sus viñas, su historia y el trabajo de su gente.

Además, se ha consolidado como un punto de encuentro donde tradición, gastronomía, música y expresiones culturales se entrelazan, atrayendo año a año a públicos diversos, desde habitantes de la zona hasta visitantes de todo Chile y del extranjero.

Llegar a Curicó es sencillo y rápido. Situada a 190 kilómetros al sur de Santiago, la ciudad cuenta con varias alternativas de transporte. En auto, el viaje por la Ruta 5 Sur toma cerca de dos horas. En bus, hay salidas durante todo el día desde los terminales Alameda y Sur, con llegada directa al centro. También está la opción del tren Santiago–Curicó, el servicio ferroviario más rápido de Sudamérica, que completa el trayecto en aproximadamente 2 horas y 16 minutos.