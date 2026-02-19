Qué enólogos chilenos brillaron en el Top 100 de The Master Winemaker 2026

Chile vuelve a destacar en la élite del vino mundial. Siete profesionales nacionales fueron incluidos en el ranking The Master Winemaker Top 100 2026, elaborado por la revista británica especializada The Drinks Business, que distingue a los enólogos que han alcanzado las máximas distinciones en el circuito Global Wine Masters Series.

Este prestigioso listado reúne a quienes han obtenido medallas “Master” —el máximo reconocimiento— en las distintas competencias temáticas organizadas durante el año. En estos concursos, más de 3.000 vinos son evaluados mediante estrictas catas a ciegas por Masters of Wine, Master Sommeliers y especialistas internacionales. Solo quienes demuestran excelencia y consistencia logran ingresar al Top 100.

En esta edición, los enólogos nacionales incluidos en el ranking fueron:

Sebastián Labbé – Viña Santa Rita

– Felipe Tosso – Ventisquero Wine Estates

– Cristián Vallejo – Viña VIK

– Matías Ríos – Viña Cono Sur

– Aurelio Montes Jr. – Viña Montes

– Cynthia Ortiz – Viña La Rosa

– Nicolás Bizzarri – Viña Luis Felipe Edwards

Cono Sur: excelencia en el segmento más competitivo

En las catas a ciegas no existen etiquetas de lujo ni posicionamiento de marca: solo el vino en la copa. Bajo ese principio, el Bicicleta Viognier 2024 de Viña Cono Sur fue elegido el mejor en su categoría en el concurso Global Under £10 Masters, organizado por The Drinks Business.

El vino, elaborado por su director de enología Matías Ríos, destacó en uno de los segmentos más disputados del mercado británico: el de vinos bajo 10 libras, categoría clave en volumen y altamente competitiva en términos comerciales.

Gracias a este logro, Ríos fue distinguido entre los 100 mejores enólogos del mundo en 2026.

“Es una noticia que recibimos con mucha alegría. Un reconocimiento a la calidad de nuestros vinos y al compromiso de todo el equipo enológico. Nos llena de energía para seguir haciendo un trabajo de excelencia y continuar posicionando a Chile como un referente internacional en vinos de clase mundial”, afirmó Ríos.

El enólogo agregó: “Este reconocimiento no solo habla de Cono Sur, sino también del enorme potencial y calidad que tienen los vinos chilenos”.

Sebastián Labbé y el reconocimiento a la alta gama

Otro de los nombres destacados fue Sebastián Labbé, responsable de los vinos premium y alta gama de Viña Santa Rita, quien también fue incluido en el Top 100 por sus resultados obtenidos en las competencias internacionales del año.

“Este reconocimiento es un gran honor y motivo de orgullo para todo nuestro equipo. Refleja un trabajo constante, una profunda pasión por la enología y un compromiso permanente con la calidad de nuestros vinos. Al mismo tiempo, evidencia el gran momento que vive Chile en viticultura y enología, con vinos que expresan con claridad la identidad de sus orígenes y la capacidad de interpretarlos con precisión en cada botella”, señaló Labbé.

Chile se consolida en enología

La presencia de siete profesionales chilenos en el Top 100 confirma el sólido momento que atraviesa la enología nacional. Desde vinos de alta gama hasta etiquetas que compiten en segmentos de gran volumen, Chile demuestra consistencia técnica, identidad territorial y capacidad para competir en los escenarios más exigentes del mundo.

Ser parte del Top 100 implica, por tanto, un reconocimiento acumulado de excelencia, consistencia y liderazgo enológico a nivel global. Más que un reconocimiento individual, el logro reafirma el posicionamiento del país en uno de los circuitos más influyentes del sector vitivinícola global, consolidando a sus enólogos como referentes de excelencia, innovación y liderazgo.