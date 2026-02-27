Helado todo el año: ventas por delivery se duplican y crece la apuesta por sabores disruptivo

Durante 2025, las heladerías artesanales duplicaron sus pedidos a través de Rappi, con los formatos de 1 kilo y medio kilo liderando las ventas por delivery. Al mismo tiempo, los chilenos comenzaron a experimentar con sabores disruptivos y a adoptar el estilo argentino de consumir helado durante todo el año, sin importar la temperatura. Lo que antes era un antojo ocasional, hoy se ha transformado en un hábito cotidiano.

Chile, febrero de 2026. El verano está confirmando un cambio cultural en el paladar local: helado de melón con vino, postres acompañados con papas fritas y pedidos a la oficina en plena semana. El consumo, antes limitado al fin de semana o a los días de calor, se ha convertido en una categoría transversal y cada vez más experimental, según datos de Rappi Chile.

“El consumidor chileno ya no solo busca refrescarse, sino una experiencia de calidad. Estamos viendo cómo la categoría se vuelve transversal durante todo el año, con un cliente que valora la conveniencia del delivery para disfrutar de helados premium o de autor en la comodidad de su casa u oficina”, explica Imanol Huerta, gerente de Restaurantes de Rappi.

Aunque el ranking de ventas sigue encabezado por los sabores clásicos como lo son vainilla, frutilla, manjar y chocolate, y que concentran el 62% de las preferencias, el consumidor actual muestra una creciente apertura a nuevas combinaciones. Sabores inspirados en golosinas como Snickers o Prestigio aumentaron un 28% en el último período, mientras que las opciones veganas y sin azúcar registraron un alza del 35%, reflejando una mayor preocupación por la salud.

La curiosidad también juega un rol clave en esta transformación. Desde combinaciones poco convencionales, como acompañar el helado con papas fritas o nuggets en McDonald’s, hasta apuestas con sello local como el “Melvin” (melón con vino) o el helado de Chokita en El Taller, estas propuestas se han consolidado entre quienes buscan experiencias fuera de lo tradicional.

En cuanto a los formatos, el consumo compartido sigue marcando la pauta. Los envases de 1 kilo y medio kilo concentran el 68% de las preferencias en delivery. Sin embargo, durante este año se ha observado un fuerte crecimiento de las paletas y, especialmente, del açaí, que aumentó un 52%. Este último pasó de ser una tendencia pasajera a uno de los protagonistas del verano, liderando el crecimiento dentro de los postres fríos, junto a los jugos naturales y las ensaladas.